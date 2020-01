«Wir unterstützen Harry und Meghan»

In einem Statement spricht Queen Elisabeth II Verständnis und Support für den Rücktritt ihres Enkels und seiner Ehefrau aus. «Meine Familie und ich unterstützen das Vorhaben von Harry und Meghan, ein neues Leben als junge Familie zu beginnen.»

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2020

Auf dem Krisengipfel der Royals sei Harry und Meghan eine «Übergangsperiode» gewährt worden, in der sie sich zurückziehen und in Grossbritannien sowie in Kanada leben dürften. «Dies sind komplexe Angelegenheiten, die meine Familie lösen muss, und es gibt noch einiges zu tun», schreibt die Queen. Endgültige Entscheidungen sollten jedoch «in den kommenden Tagen» getroffen werden.

Wie bereits angekündigt, werden Harry und Meghan künftig auf Unterstützung von öffentlichen Geldern verzichten. Ihre Titel als Herzog und Herzogin von Sussex scheinen sie gemäss dem Wortlaut der Mitteilung behalten zu können.

Die Queen hatte Harry, seinen Bruder Prinz William und ihren Vater Prinz Charles auf ihren Landsitz ins Schloss Sandringham in der Grafschaft Norfolk beordert, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Meghan hatte sich telefonisch aus Kanada zugeschaltet.Die Königin bezeichnete die Krisensitzung in Sandringham als «sehr konstruktiv».

Meghan und Harry wollen den Fünfer und das Weggli Bettina Weber hat zwar Verständnis für das abtrünnige Paar. Und doch stört sie etwas an dieser royalen Privatisierung.