«Dieser Prozess ist für jede von uns»

Als Filmproduzent war Weinstein einer der mächtigsten Männer Hollywoods, wenn auch mit zweifelhaftem Ruf. Im Oktober 2017 dann erschienen in der New York Times und im New Yorker Artikel, in denen es um konkrete Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Weinstein ging, das löste die weltweite «Me Too»-Bewegung aus: Frauen schilderten unter ebenjenem Schlagwort Vorfälle von Nötigungen oder Vergewaltigungen, bald auch über die Filmbranche hinaus.

Harvey Weinstein ist längst mehr als ein Angeklagter. Er ist Sinnbild für ein System, das von Frauen sexuelle Gefälligkeiten für eine berufliche Zukunft verlangt.

Wurde seit diesem Auftritt wieder ohne Rollator gesichtet: Harvey Weinstein erscheint zu einer Anhörung in New York. (6. Dezember 2019). Foto: Getty Images

Bis heute werfen mehr als 80 Frauen dem ehemaligen Studioboss massives Fehlverhalten vor, neben Untersuchungen in New York ermittelten auch die Behörden in Los Angeles und London. Doch trotz der scheinbar erdrückenden Beweislast durch Dutzende Zeuginnen, die alle von ähnlichen Erlebnissen berichten: Zum Prozess kommt es nun zum ersten Mal. Zuletzt hatten sich mehr als 30 Frauen, die Weinstein auf zivilrechtlichem Wege beikommen wollten, mit seinem inzwischen bankrotten Unternehmen auf einen vorläufigen Vergleich geeinigt. Ein Schuldeingeständnis ist nicht Teil dieses Deals.

Im Gerichtsgebäude in Downtown Manhattan, ein grauer Bau mit viel Beton und schmalen Fenstern, werden von Montag an zwei Frauen im Mittelpunkt stehen: Mimi Haleyi, eine ehemalige Produktionsassistentin der Weinstein Company, sowie eine Frau, die Weinstein beschuldigt, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben, und die im Gegensatz zu Haleyi bislang nicht in der Öffentlichkeit auftrat. Opfer von Sexualstraftaten haben nach amerikanischem Recht ein lebenslanges Recht auf Anonymität. Haleyi hatte ihre Vorwürfe selbst öffentlich gemacht, sie wirft Weinstein vor, sie 2006 in seinem Apartment in Soho zum Oralverkehr gezwungen zu haben.

Bilder: Die Affäre Weinstein und ihre Opfer