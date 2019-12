Der smarteste Hijacker, seit es Flugzeuge gibt

Das Flugzeug landet, wird aufgetankt und geht ohne Passagiere, mit vier Besatzungsmitgliedern und dem Entführer wieder in die Luft, Zielvorgabe: Mexiko. Der Mann trägt einen schwarzen Regenmantel, darunter einen dunklen Anzug, darunter ein sauber gebügeltes Hemd, darüber eine schwarze Krawatte mit perlmutt­besetzter Krawattennadel und an den Füssen Slipper. Eine schwarze ­Sonnenbrille verdeckt seine Augen.

Der Mann wird nie wieder gesehen.

Es ist 20.11 Uhr. Der Mann legt sich einen Fallschirm an, öffnet die hintere Tür der Boeing und springt aus 3000 Metern ins Freie. Unter ihm liegt die Bergkette der südlichen Kaskaden. Das Wetter ist regnerisch, die Sicht ist schlecht. Der Mann wird nie wieder gesehen. Das Flugzeug landet sicher.

Drei Bündel verwitterter Banknoten, die ein achtjähriges Kind 1980 am sandigen Flussufer des Columbia River ausgräbt, werden später als Teil des Lösegelds identifiziert, 5800 Dollar. Nichts sonst wird ­gefunden, vor allem keine Leiche.

Der Mann, der sich sein Ticket als Dan Cooper gekauft hatte, gibt den Ermittlern jahrzehntelang ein Rätsel auf. Im Jahre 2016 schliesst das FBI frustriert die Fahndungsakte. Weil sich durch ein Versehen ein «B» hineingeschmuggelt hatte, hiess der mysteriöse Dan Cooper fortan «D. B. Cooper».

Er darf als der kultivierteste Flugzeugentführer der Geschichte gelten.

Sich aus einem Flieger zu werfen, im Anzug, mit Slippern an den Füssen, bei unruhigem Wetter, in tief­schwarzer Nacht, über unwegsamen Gelände, mit einem Fallschirm, der nicht zu lenken war, das verlangt Mut und ein gewisses Mass an Verrücktheit. Im Flieger gab sich der Mann höflich, zuvorkommend. Eine elegante Erscheinung.

Er darf als der kultivierteste Flugzeugentführer der Geschichte gelten. D. B. Cooper wurde in den USA eine Kultfigur, die man in Serien und Songs einbaute; sogar Bars und Restaurants wie das «DB Cooper’s Safe House» in St. Louis nannten sich nach ihm.