Unautorisierte Ausstellung – Panne um Originalwände von Banksy in Basel Am Mittwoch wurde in der Messe Basel die Ausstellung «Banksy – Painting Walls» eröffnet, allerdings ohne die Hauptattraktion der Werkshow. Vivana Zanetti

Das weltbekannte Schablonengraffito von Banksy: «Season’s Greetings». Die Wand wird ab Montag in der Messe Basel zu sehen sein. Foto: PD

Am Mittwoch wurde in der Messehalle 5 eine Ausstellung mit Werken des Street-Art-Künstlers Banksy eröffnet. Allerdings ist die Hauptattraktion von «Banksy – Painting Walls» noch gar nicht in Basel angekommen: Die drei grossen Wandstücke, um die sich die Werkshow dreht, stecken noch im englischen Portsmouth fest.

Der Grund für diese Verzögerung seien intensive Verhandlungen mit dem Kreditgeber, sagt Davide Milesi von GC Events. Das Tessiner Unternehmen steht gemeinsam mit dem italienischen Kunstförderverein L’Associazione Culturale MetaMorfosi hinter einer Reihe grosser Ausstellungen, die in letzter Zeit in der Messehalle zu sehen waren. Das Basler Publikum zeigte sich jeweils positiv angetan, war ein paarmal aber auch verdutzt.

Chaotische Planung

Zu diesen Ausstellungen gehören etwa «Van Gogh Alive» und «Dinosaur Invasion», die mit virtuellen Effekten ausgestattet für eine eindrucksvolle, immersive Erfahrung konzipiert wurden. Eine andere Ausstellung war «Pop Art Identities», die Gemälde von Andy Warhol zeigte. Die Ausstellung schloss seltsamerweise zwei Tage vor dem angekündigten Datum. Besuchende, die an diesen beiden Tagen vor versperrten Toren standen, informierte man, dass die Gemälde nun schon an einem anderen Ort seien, und man vertröstete sie mit Eintritten für ein anderes Mal, wie eine betroffene Person dieser Zeitung berichtet.

Einige Monate vorher sorgte das gleiche Team für Aufhorchen, als es die bis dahin erste Banksy-Ausstellung für Basel eröffnete. Sie hiess «Banksy – Building Castles in the Sky», und im Untertitel stand: «Unauthorised Exhibition». Das italienische Kuratorenteam betonte damals den Medien gegenüber, dass es sich bei den Exponaten um verbriefte Originale handle. Der Kunstpopstar aus dem englischen Bristol, der sich vom Kunstmarkt fernhält, kann sich aber aufgrund seines Rückzugs in die Anonymität rechtlich nicht gegen unautorisierte Ausstellungen wehren.

Eine kleine Sensation

Genau gleich verhält es sich nun auch mit der aktuellen bis Juni zu besichtigenden Ausstellung «Banksy – Painting Walls» – sie ist ebenfalls unautorisiert. «Weil die erste Banksy-Werkshow 2021 beim Basler Publikum jedoch so gut ankam, hatten wir die Idee, diese grosse neue Ausstellung mit den Originalwänden hier zu starten», sagt Davide Milesi. Es handle sich wie bei den anderen auch um eine Wanderausstellung, die dann im Juni weiter nach Italien weiterziehe.

Bis dahin sind in Basel zum ersten Mal in Kontinentaleuropa diese drei Originalwände aus dem Privatbesitz des britischen Galeristen John Brandler zu sehen. Es handelt sich dabei um das 2018 in Wales entstandene und weltweit bekannte Schablonengraffito «Season’s Greetings». Am Samstag soll diese Originalwand nun gemeinsam mit den beiden anderen definitiv in Basel ankommen. Die offizielle Vernissage findet am Montag statt.

Vivana Zanetti ist Redaktorin im Kulturressort, Schwerpunkt ihrer Beiträge sind Konzerte, Theater und Ausstellungen in und um Basel. Mehr Infos

