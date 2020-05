Sport in der guten Stube – Panini lässt uns nicht im Stich Die Fussball-EM wurde verschoben, aufs Sammeln und Kleben müssen die Fans aber dennoch nicht verzichten: Panini lanciert eine Spezialedition. Ab Freitag gibt es wieder Bildli. Fabian Löw

Sammeln, tauschen, kleben. In so mancher Schweizer Stube findet sich irgendwo ein Panini-Album. Melanie Duchene (Keystone)

Man hat es schon beinahe vergessen: In gut einem Monat wäre die EM 2020 angepfiffen worden. Längst hätten wir uns in einem Corona-freien Universum zu diesem Zeitpunkt den Spielplan an die Wand gehängt. Wir würden die Testspiele der Schweizer Nationalmannschaft verfolgen, Vladimir Petkovic für seine Kaderauswahl kritisieren und dennoch vom Titel träumen. Oder zumindest – gut schweizerisch – vom Einzug in die K.-o.-Runde.

Doch all diese wunderbaren Rituale, auf die wir nun bereits seit zwei Jahren und der letzten WM warten, wurden uns genommen. Die EM findet erst 2021 statt, und im Fernsehen werden virtuelle Rad-Rennen übertragen statt strauchelnde Schweizer Fussballer. Doch wenigstens etwas bleibt uns in diesem Jahr der sportlichen Magerkost: Panini lässt uns nicht im Stich.

Bereits 1961 hat das italienische Unternehmen ein erstes Sammelalbum herausgegeben, in das die Tifosi kleine Bildchen ihrer kickenden Helden einkleben konnten. Seither verdient Panini mit den Aufklebern gutes Geld. Die Alben zu Welt- und Europameisterschaften sind Kult und unter Sammlern ein begehrtes Gut. Die Schweiz gehört zu den besten Absatzmärkten, in so manchem helvetischem Bücherregal verbirgt sich irgendwo ein Album der EM 96 mit Alain Suters wehender Mähne oder ein Exemplar von 2014 mit Xherdan Shaqiri, der sich für seine WM-Frisur offenbar bei Tim und Struppi inspirieren liess.

Auch wenn in diesem Jahr nun also kein Fussball-Grossanlass stattfindet, liess es sich Panini nicht nehmen, trotzdem ein Sammelalbum zu lancieren. «Euro 2020 Preview-Kollektion» heisst das Werk, eine Spezialedition. Bereits wird spekuliert, dass sie unter Sammlern dereinst besonders wertvoll sein könnte. Im Heft finden sich jene 20 Teams, die sich bereits für den Anlass qualifiziert haben. Und somit auch die Schweiz. Ausgewählt wurden Spieler, die in den vergangenen zwei Jahren regelmässig für die Nationalmannschaft aufgelaufen waren. Und wer war das? Das erfährt man am Freitag, wenn die Bildli in den Verkauf kommen.

Auch bei Panini ist man sich bewusst, dass die Euphorie um das Album nicht mit einem normalen EM-Jahr zu vergleichen sein dürfte. Zehn Mal weniger Aufkleber wurden produziert. Auch das Tauschen dürfte in Zeiten von Social Distancing eher schwierig werden. Aber das Öffnen der Verpackung, die Spannung, welchen Fussballer man da gerade in der Hand hält, das mühsame Abgnübeln des Schutzpapiers, das möglichst gerade Einkleben auf das vorgegebene Feld und die Freude über eine komplette Mannschaft – sie bleiben dieselbe. Und bringen ein Stück Fussball-Normalität in die eigenen vier Wände zurück.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.