Panikmache ist kontraproduktiv

Wenn wir in der Klimapolitik Fehler vermeiden wollen, die mehr Schaden anrichten als der Klimawandel, müssen wir drei Leitplanken für Rationalität respektieren: Die Erdatmosphäre ist erstens der Paradefall für eine globale Allmend. Es spielt keine Rolle, wo das C02 emittiert, aber ebenso wenig, wo es vermieden wird. Das Einzige, was deshalb zählt, ist die globale Wirkung. Die ganze Diskussion um den Inlandanteil widerspiegelt somit moralische Sühne, aber mehr noch lokale Sonderinteressen, die das schlechte Gewissen knallhart ausnützen. Die Gletscher-Initiative ist so gesehen ein schlechter Witz oder eben eine Einladung an vernünftige Menschen, jegliche Klimapolitik als absurd einzustufen.

Schneller ins politische Chaos

Zweitens muss die Klimapolitik langfristig und politisch nachhaltig gestaltet werden. Es braucht nicht panik­getriebene Maximalforderungen, sondern verkraftbare und durchhaltbare Massnahmen. Für die weltweite Stromversorgung heisst die Übergangslösung für den Rest des Jahrhunderts Naturgas und Nukleartechnologie, wobei selbst Kohle noch nicht verschwinden wird. Denn die «Dritte Welt» ist mittlerweile bevölkerungsmässig und wachstumspolitisch zur «Ersten Welt» geworden. Ohne Elek­trifizierung und bezahlbare Energie würde der Planet noch schneller ins politische Chaos stürzen als wegen einer Erwärmung um 2 Grad.

Neue Technologien werden sich dank diesem Zeitgewinn in der Forschung und im Wettbewerb durchsetzen. Den Jungen von übermorgen darf man diese Chance nicht durch die Jungen von heute zerstören lassen. Drittens müssen die Massnahmen zur CO2-Vermeidung nicht nur global effizient, sondern auch national sozialverträglich sein.

Wenn es primär Mieter, ländliche Pendler, Billigflieger, private Stromkonsumenten und ganz generell Kleinverdiener trifft, dann verebbt die links-grüne Begeisterungswelle schnell. Gerade die Schweiz riskiert extreme Alleingänge mit negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen, aber ohne Nutzen für das Klima. Wenn dem Stimmvolk das einmal klar wird, verlieren selbst vertret- und machbare Massnahmen die Unterstützung. Panikmache ist kontraproduktiv.