Frau vor Ertrinken gerettet – Panik, Angst, Erleichterung: Wie ein Mann im Rhein zum Helden wurde E. S. arbeitet an einem ganz normalen Tag im Homeoffice. Bis er eine Frau im Wasser sieht, die um ihr Leben kämpft. Was folgt, sind dramatische Minuten, bei denen es um Leben und Tod geht. Mit Happy End. Sebastian Briellmann

Superhero: Hier nimmt die dramatische Rettungsaktion von S. ihren Anfang. Foto: «20 Minuten»

Plötzlich ist nichts mehr mit Nachdenken, mit Abwägen, sondern ist Instinkt und noch viel mehr Adrenalin. E. S. (Name der Redaktion bekannt) stürmt aus seiner Wohnung und springt nur wenige Augenblicke später in den kalten Basler Rhein.

Denn nichts deutet an diesem Mittwoch im April auf dieses Drama hin, es ist ein grauer, wolkenverhangener Morgen in Basel, wie es diesen Monat so einige gegeben hat in dieser Stadt, und alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen. Auch für S. beginnt der Tag so wie immer – der Pharma-Manager arbeitet von daheim aus, ganz in der Nähe des Hotels Les Trois Rois, und von seinem Arbeitstisch hat er durchs Fenster einen guten Blick auf den Rhein.