Neue Uhrenboutique in Basel – «Panerai ist für mich eine lange Liebesgeschichte» Am Mittwoch eröffnete am Barfüsserplatz unter dem Dach von Seiler Juwelier die fünfte Schweizer Boutique der legendären Uhrenmarke. Dorothea Gängel

Nicht fehlen durfte bei der Eröffnung die festliche Ribbon-Cutting-Zeremonie mit Alexander Seiler, Seiler Juwelier, Jean-Marc Pontroué und Giovanni Cavagnoli, Attaché am italienischen Konsulat von Basel. (v.l.) Foto: Pino Covino

Rund dreissig geladene Gäste, darunter der Attaché am italienischen Konsulat von Basel, Giovanni Cavagnoli, kamen am Mittwoch zur offiziellen Eröffnung der neuen Panerai-Boutique am Barfüsserplatz. Wäre da nicht das übergrosse leuchtende Zifferblatt am hinteren Ende des Ladens, könnte man meinen, man betrete eine Bar. Campari-Flaschen in Reih und Glied, eine einladende Theke und eine auf Hochglanz polierte Espressomaschine fallen als Erstes ins Auge. Italianità pur ist hier das Konzept.