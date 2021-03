Wer sind die Profiteure, wer die Verlierer? – Pandemie trifft Basler Wirtschaft unterschiedlich Die Corona-Krise hat weitreichende Konsequenzen für die Wirtschaft. Sowohl der erste Lockdown im Frühling 2020 als auch der zweite im Winter 2021 haben deutliche Spuren hinterlassen. Wir zeigen, wer in der Region Basel besonders betroffen ist. Kurt Tschan

Die lange Spur von Covid-19 in der Region. Als Schutzmassnahme wurden im Mai 2020 im Kunstmuseum Basel Fussabdrücke ausgelegt. Foto: Keystone/Georgios Kefalas

Wo eignet sich Homeoffice am ehesten?

Die Universität Basel hat untersucht, inwieweit die Beschäftigten innerhalb einer Branche in der Lage sind, ihren Tätigkeiten im Homeoffice nachzugehen. In Branchen, in denen viele administrative oder auch kreative Aufgaben anfallen, können bis zu 90 Prozent aller Beschäftigten zumindest teilweise von zu Hause arbeiten. Beispiele für solche Branchen sind die Finanz- und Versicherungsbranche oder die IT-Branche. In anderen Wirtschaftszweigen besteht diese Möglichkeit hingegen kaum. Das betrifft zum Beispiel die Gastronomie, die Hotellerie oder die Baubranche. Daher sind die stark unter dem Virus leidenden Unternehmen insbesondere jene, die ihre Tätigkeit nur geringfügig ins Homeoffice verlagern können.