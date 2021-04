Gigantische Gewinne dank Corona – Pandemie spült US-Techkonzernen Milliarden in die Kassen Rekordbilanz bei Tesla, beinahe Gewinn-Verdreifachung beim Google-Mutterkonzern Alphabet: Die Coronakrise beschert Digitalkonzernen im ersten Quartal Glanzzahlen.

Der Umsatz bei Tesla kletterte im ersten Quartal um 74 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar: Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk. Foto: Keystone

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal des Jahres sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Wie der US-Technologieriese am Dienstag mitteilte, wurde im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März ein Umsatz von 55,3 Milliarden Dollar (45,74 Milliarden Euro) verzeichnet – ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn lag bei 17,9 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so hoch als vor einem Jahr.

Beflügelt wurden die guten Geschäftszahlen vom Anzeigengeschäft bei der Google-Suche und auf der Videoplattform Youtube; auch die Cloud-Sparte legte zu. «Im Laufe des vergangenen Jahres haben sich die Menschen der Google-Suche und vielen anderen Online-Diensten zugewandt, um informiert, vernetzt und unterhalten zu bleiben», erklärte Google-Chef Sundar Pichai mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Microsoft profitiert von Homeoffice

Ein starkes Wachstum im ersten Quartal meldete am Dienstag auch der Software-Riese Microsoft. Laut den am Dienstag veröffentlichten Geschäftszahlen stieg der Gewinn des Unternehmens im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 15,5 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 41,7 Milliarden Dollar.

Treiber für das Wachstum bei Microsoft waren laut dem Unternehmen unter anderem die Office-Produkte und das Cloud-Geschäft. Die hohe Nachfrage nach PCs in der Pandemie beflügelte zudem das Geschäft mit den Windows-Lizenzen, das um rund zehn Prozent zulegte.

Tesla erzielt im ersten Quartal Rekordgewinn

Angetrieben von stark angestiegenen Ausfuhren hat der US-Elektroautobauer Tesla im ersten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Das Unternehmen verbuchte von Januar bis März einen Gewinn von 438 Millionen Dollar (knapp 363 Millionen Euro), wie es am Montag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 16 Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte um 74 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar.

Die derzeitige Nachfrage nach Elektroautos sei «die beste, die wir jemals gesehen haben», kommentierte Konzernchef Elon Musk die Zahlen. Das Unternehmen schloss demnach an seine Produktion vom vierten Quartal 2020 an, trotz «vielfacher» Herausforderungen wie etwa der Probleme mit dem weltweiten Chipmangel.

Tesla lieferte im ersten Quartal nach eigenen Angaben 185’000 Autos aus, auch das ein Rekord. Der Konzern profitierte ausserdem vom Verkauf von Bitcoin – der Kurs der digitalen Währung war zuletzt rasant gestiegen.

AFP/step

