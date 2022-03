Personal wechselt – Pandemie-Bekämpfer bewältigen jetzt Flüchtlingskrise Noch vor ein paar Tagen kam Personal zur Bewältigung der Corona-Krise zum Einsatz, jetzt hilft es bei der Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine. Cyrill Pinto

Das Contact-Tracing-Team des Kantonsarztamts verfolgt im Herbst 2020 Übertragungsketten – inzwischen arbeiten Tracer bei der Bewältigung der Ukraine-Krise. Foto: Tamedia Raphael Moser

Dominik arbeitete bis vor ein paar Wochen in einem Covid-Testzentrum in Bern. Dort wies er die ankommenden Personen ein, verteilte Fragebogen. Mitte Februar verlor er seinen Job. Kurz danach griffen russische Truppen die Ukraine an. Dominik, der selber Wurzeln in der Ukraine hat, wollte etwas tun. Jetzt arbeitet er in einem Flüchtlingsheim bei Winterthur, wo vor allem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Dort betreut er die ankommenden Familien.