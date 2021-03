Generationswechsel – Palastrevolution in der Zürcher Kunstgesellschaft Florian Schmidt-Gabain kandidiert für das Präsidium der Zürcher Kunstgesellschaft, dabei hat der langjährige Präsident Walter Kielholz schon eine Nachfolgerin portiert. Christoph Heim

Florian Schmidt-Gabain kandidiert für das Amt des Präsidenten der Kunstgesellschaft Zürich. Foto: zVg

Frischen Wind will Florian Schmidt-Gabain in die Zürcher Kunstgesellschaft bringen. Der 39-jährige Anwalt und Kunstrechtsexperte kandidiert für das Präsidium der Zürcher Kunstgesellschaft, eines Vereins mit über 19’000 Mitgliedern, der für den Betrieb des Zürcher Kunsthauses zuständig ist. Präsident dieses Vereins ist seit 2002 der Verwaltungsratspräsident der Swiss Re, Walter Kielholz. Er wird in diesem Jahr, inzwischen ist er 70 Jahre alt, zurücktreten.

Noch vor einem Monat hat mit Schmidt-Gabain niemand gerechnet, denn Kielholz’ Nachfolge schien seit langem klar geregelt. Im letzten Sommer gab der langjährige Präsident an der Generalversammlung der Kunstgesellschaft bekannt, dass er als seine Nachfolgerin an der Spitze des Vereins Anna Keller Dubach erkoren habe. Sie wurde – vorausschauend – schon im Sommer 2019 zur Beisitzerin des Vorstandes ernannt. Kielholz wörtlich an der Generalversammlung: «Ich möchte sie im nächsten Jahr für meine Nachfolge vorschlagen.»