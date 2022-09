UNO-Chef Guterres «zutiefst traurig»

UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts des Todes der britischen Königin Elizabeth II. «zutiefst traurig» gezeigt. Der Familie der Queen und den Menschen in Grossbritannien und dem Commonwealth sprach Guterres am Donnerstag per Mitteilung sein Mitgefühl aus.

Elizabeth II., die während ihrer Zeit als Königin auch zweimal im UN-Hauptquartier in New York zu Gast gewesen sei, sei auf der ganzen Welt für ihre «Anmut, Würde und Hingabe» bewundert worden, sagte Guterres. In Jahrzehnten des Wandels habe sie eine «beruhigende Präsenz» geboten. «Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und ihre Führungskraft erinnern.»