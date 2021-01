Melzls Tatbestand – Pädophilie im Lockdown Straftäter leben während der heimischen Zwangspause ihre sexuelle Neigung mit vermehrtem Surfen im Internet, in Chatforen und auf einschlägigen Plattformen wie Darknet aus. Markus Melzl

Vom kinderpornografischen Videokonsum zum tatsächlichen Kindsmissbrauch ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Foto: David Baer

Polizei- und Strafverfolgungsbehörden stellen während des Lockdown eine erhebliche Zunahme von pädophilen Aktivitäten im Netz fest. Offenbar haben diese Straftäter während der heimischen Zwangspause ihre sexuelle Neigung mit vermehrtem Surfen im Internet, in Chatforen und auf einschlägigen Plattformen wie Darknet ausgelebt. Diese veränderte «Konsumform» wurde europaweit festgestellt und betrifft auch die Schweiz. Dabei handelt es sich in erster Linie um einen Verstoss gegen Artikel 197 des Schweizerischen Strafgesetzbuches. Wer Videos herunterlädt, die sexuelle Handlungen mit Kindern zum Inhalt haben, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft werden, und wenn jemand dieses Material veräussert oder Drittpersonen zugänglich macht, kann er bis zu drei Jahre im Knast landen. Also nichts da mit Kavaliersdelikt, und das ist auch gut so.