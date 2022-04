Missbrauchsopfer aus Bistum Basel erzählt – Pädophiler Priester: «Bringt die Kinder nur zu mir, ich schaue dann schon» Die fast 70-jährige Maria wurde als Kind vom Dorfpfarrer sexuell missbraucht. Im Mai will die katholische Kirche in der Schweiz damit beginnen, solche Übergriffe aufarbeiten zu lassen. Nina Jecker

«Die Folgen bleiben ein Leben lang» – Maria wurde als Kind vom Pfarrer sexuell missbraucht. Foto: Lucia Hunziker



Wenn Maria (vollständiger Name der Redaktion bekannt) eine Kirche betritt, wird ihr Hals steif, das Atmen fällt ihr schwer, und sie droht ohnmächtig zu werden. Es ist die Reaktion auf einen Jahrzehnte zurückliegenden Missbrauch durch den Dorfpfarrer, abgespeichert in jeder Zelle ihres Körpers. Mittlerweile hat auch die katholische Kirche anerkannt, was Maria als kleines Kind angetan wurde.