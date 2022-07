Kajaktour auf den Lofoten – Paddeln gegen Plastik Türkisblaues Meer, Müll und ein neues Mantra: Das alles findet unsere Autorin nördlich des Polarkreises, wo sie mit ihrem Kajak von Insel zu Insel paddelt. Sabine Zaugg (Travelcontent)

Spektakuläre Steilwand, spektakuläre Spiegelung: Einfahrt in den Trollfjord. Foto: Jan Philip Baldus

Kopfüber baumle ich im Wasser wie ein Teebeutel. Meine Beine stecken im umgekippten Kajak fest, und ich bekomme keine Luft. Ich will raus hier! Mit geschlossenen Augen ertaste ich die Lasche der Spritzschutzdecke und ziehe. Doch meine Neoprenhandschuhe sind glitschig, und der «Holy Crap Strap», wie der beim Kentern lebensrettende Nylonriemen auch genannt wird, rutscht mir durch die Finger. Ich spüre Panik in mir aufsteigen. «Was habe ich mir da bloss eingebrockt?», denke ich, bevor ich meine Augen öffne.

Weil das Abenteuer nicht wartet Infos einblenden Fernwind Expeditionen ist eine junge Reisecommunity, die Menschen für nachhaltige Abenteuer begeistert. Sie organisiert ihre ­Reisen selbst und setzt dabei kollektive ­Reiseträume um: zu Fuss durch das Vulkanland Kamtschatka, auf dem Pferd durch Armenien oder mit dem Kajak entlang der Küste Norwegens. Sobald sich ­genügend Abenteuerlustige gefunden haben, wird die Reise durchgeführt – immer mit einem Fotografen oder einer Fotografin dabei. Mitglieder können auch eigene Reise­vorschläge einbringen. «Gemeinsam statt alleine» ist das Motto. Die Kajaktour auf die Lofoten startet jeweils im Juni und im September.

Das türkisblaue Wasser ist so klar, dass ich die Lasche vor mir sehe, mit beiden Händen hindurch greife und ziehe. Mit einem Ruck löst sich die festgespannte Decke und ich schäle mich aus dem Kajak. Als ich auftauche, sagt Kristian: «Das machst du jetzt gleich noch mal.»

Wir sind auf den Lofoten, einer Inselgruppe im Norden Norwegens, und trainieren für die geplante Tour: Zehn Tage werden wir im Kajak von Insel zu Insel paddeln und diese von Müll befreien. Am Abend zuvor sitzen wir im Dachstock unserer Unterkunft in der Nähe von Kabelvåg. Fünf Frauen und fünf Männer zwischen Mitte 20 und Mitte 40 warten auf Kristian, den einheimischen Guide. Wir anderen sind alle Fernwind-Mitglieder.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fernwind Expedition auf den Lofoten. Foto: Kristian Louis Jensen

Kosta, der richtig Konstantin Sergijenko heisst, gründete Fernwind vor fünf Jahren. Die Community aus Deutschland organisiert Expeditionen und verwirklicht so kollektive Reiseträume. Und weil sich auch andere von den nachhaltigen Abenteuern angesprochen fühlen, schliessen sich der Gemeinschaft immer neue Menschen an. So wie ich.

Kristian kommt zur Tür herein. Der 33-Jährige lebt seit zehn Jahren hier. Seine Mutter ist eine Inuit aus Grönland, sein Vater Norweger. Mit seiner sanften Stimme erzählt er, was uns in den nächsten Tagen erwartet. «Wir werden auf kleinen Inseln übernachten und den vom Golfstrom angeschwemmten Plastikmüll einsammeln. Aber erst müsst ihr etwas Technik lernen. Das Meer kann rau sein.» Seine dunklen Augen leuchten, als er anmerkt: «Aber keine Angst. Das Wetter ist auf unserer Seite.»

Teletubbies mit Wetterglück

Als wir nach zwei Trainingstagen ins Abenteuer starten, regnet es. Wir zwängen uns in die Trockenanzüge, in denen wir aussehen wie Teletubbies. Wir lachen, obwohl uns nicht zum Lachen zumute ist. Damit uns wärmer wird, hüpfen wir in den Trockenanzügen am Strand herum und machen Teletubby-Geräusche.

Guide Kristian entfacht das Lagerfeuer. Foto: Jan Philip Baldus

Dann gehts los. Mit unseren schwer beladenen Kajaks durchpflügen wir das Wasser. Lisa und ihr Freund Thomas übernehmen in ihrem Zweierkajak die Führung. Wir anderen folgen, so gut wir bei Wind und Regen mithalten können. Kristian paddelt so elegant und mühelos, als würde er Yoga machen.

Müllkippe Meer Infos einblenden Rund 9,5 Millionen Tonnen Plastikabfälle gelangen jährlich vom Land aus in die Meere. Hinzu kommen 1,75 Millionen Tonnen Müll aus Fischerei- und Schifffahrt. Und die schmutzige Flut reisst nicht ab. Ändert sich nichts am Verhalten von Herstellern und Konsumenten, könnte sich die Menge laut Experten bis 2025 verzehnfachen. Sichtbar wird das Problem an den Stränden. Gegen den Unrat, der Tag für Tag angeschwemmt wird, haben freiwillige ­Helferinnen und Helfer kaum eine Chance. Aber das ist erst die Spitze des marinen Müllbergs. Gerade mal fünf Prozent der Abfälle ­landen an den Stränden, ein weiteres Prozent treibt an der Oberfläche. Die restlichen 94 Prozent liegen tief unten auf dem Meeresboden. nabu.de

Als ob die Götter uns eine gute Reise wünschen, reissen plötzlich die Wolken auf, und die Sonne wirft einen glitzernden Teppich aufs Meer. Ein Regenbogen steht am Himmel. Die Schönheit der Natur vertreibt meine Sorgen, dass irgendetwas schiefgehen könnte. Nicht an so einem Ort, vor dieser gewaltigen Kulisse. Abends schlagen wir unser Lager auf und braten am Feuer frisch gefangene Fische. Als es dunkel wird, tanzen die Polarlichter über unseren Zelten.

Abfälle werden zum Abholen markiert

Am nächsten Morgen kochen wir Kaffee und brechen das Lager ab. Bevor wir weiterziehen, erfüllen wir unsere Mission: Auf der Westseite der Insel sammeln wir angespülte PET-Flaschen, Bojen, Seile, Fischernetze und ein Eisentor ein. Dann schleppen wir den riesigen Abfallsack zum Strand. Die NGO «Hold Norge rent» («Haltet Norwegen sauber») hat eine App entwickelt, auf der Umweltschützer Abfälle zum Abholen markieren können. Ein Team von See­leuten wird den wenig ruhmvollen Fund bald per Boot abholen.

Der riesige Abfallsack wird später von Umweltschützern abgeholt. Foto: Jan Philip Baldus

Die nächsten Tage paddeln wir von Insel zu Insel. Es gibt so viele davon, dass selbst Kristian nicht jede kennt. Wir müssten monatelang hier sein, um alle aufzuräumen. Kristian versetzt unserem Tatendrang einen Dämpfer: «Was wir hier tun, ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Menschen müssen dauerhaft etwas ändern, um das globale Plastikproblem zu lösen», erklärt er. Schätzungen zufolge treiben rund 140 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Meeren. Und nur gerade mal fünf Prozent davon landet an den Stränden – der grösste Teil liegt tief unten auf dem Meeresboden.

Kristian engagiert sich auch beruflich für die Umwelt und hofft, den Leuten mit seinen Kajaktouren die Augen zu öffnen. Diese Vision verbindet ihn mit der Fernwind-Community. Auch sie kombinieren Abenteuer mit Naturschutz. Auf ihren Wander- oder Reittouren durch Kamtschatka oder Armenien oder der Kajaktour in Norwegen erleben die Menschen ihre Umwelt so intensiv wie schon lange nicht mehr. «Das schafft ein Bewusstsein dafür, wie wichtig die Natur für uns ist», sagt Kosta. «Und was uns wichtig ist, wollen wir schützen.»

Ausblick über den Trollfjord. Foto: Jan Philip Baldus

Als wir tags darauf in den berühmten Trollfjord paddeln, verstummen wir. Zu beiden Seiten ragen steile Felswände fast senkrecht aus dem Wasser. Nur 100 Meter breit ist der schmale Meeresarm an seinem Eingang. In der Dämmerung sehen die Kerben und Vorsprünge der Felswände aus wie Gesichter, die auf uns herabschauen.

Wir schlagen unser Lager zuhinterst im Tal auf. Am nächsten Tag machen wir eine Paddelpause und wandern zur Trollfjordhütte. Meine Beine freuen sich über die Abwechslung. Von oben sieht der Trollfjord aus, als ob ein Schwerthieb die Berge entzweigeteilt hätte.

Zelten unter den Polarlichtern. Foto: Jan Philip Baldus

Dann bricht eines Morgens der letzte Tag an. Der Wind wühlt das Wasser auf. Unsere Kajaks torkeln auf den Wellen. Kristian ruft, wir sollen unsere Hüften bewegen wie beim Salsatanzen. Meine Angst vor dem Kentern kehrt zurück, doch ich erinnere mich an das Gelernte. Ich atme und paddle im Takt, wiederhole die Sequenz wie ein Mantra. Und bald darauf verflüchtigt sich die Angst, und ich bin dankbar, habe ich mir diese Woche ausserhalb meiner Komfortzone eingebrockt. Ich kämpfe nicht mehr, ich tanze mit den Wellen.

