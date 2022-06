Sweet Home: Einrichtungsberatung – Packen Sie Ihre Wohnträume an Aufgeben, bevor man es versucht hat? Geht gar nicht! Vergessen Sie alle Ausreden und setzen Sie stattdessen auf diese zehn Einrichtungstipps. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Ausreden helfen nie

Ruhiges Wohnzimmer mit weissem Sofa. Foto über: Planète Déco

«Das kann ich nicht, das geht bloss in Altbauwohnungen oder meine Wohnung macht nichts her»: Wenn es ums Einrichten geht, sind solche Ausreden schnell parat. Trauen Sie sich mehr zu, gehen Sie Ihre Wohnprobleme an und schieben Sie die Schuld nicht einfach auf äussere Umstände. Man kann sich überall ein schönes Zuhause schaffen, in dem man sich wohlfühlt.

2 — Denken Sie sich das Cheminée weg