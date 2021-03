Lotto-Schein nicht eingereicht – Paar tippt richtige Euromillions-Zahlen, geht aber leer aus Ein junges Paar aus England hat trotz den richtigen Lottozahlen kein Geld gewonnen. Die beiden hatten zu wenig Guthaben auf das Konto ihres Wettanbieters geladen. Stattdessen gehen die vollen 228 Millionen Franken in die Schweiz. red

Liam McCrohan und Rachel Kennedy haben wegen einem nicht eingereichten Lottoschein den Euromillions-Megagewinn verpasst. Foto: Instagram / Liam McCrohan

Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass ein Schweizer oder eine Schweizerin den Euromillions-Jackpot geknackt hat, wird jetzt klar, dass der oder die Glückliche den Gewinn um ein Haar hätte teilen müssen. Wie die britische Boulevard-Zeitung «The Sun» berichtet, hätten die zwei nämlich ebenfalls die richtigen Zahlen gezogen.

Die beiden Studenten Liam McCrohan und Rachel Kennedy haben laut eigenen Angaben fünf Wochen lang mit denselben Lottozahlen gespielt. Am letzten Freitag war es dann soweit: Die 6, 12, 22, 29, 33, 6 und 11 wurden gezogen. Als Rachel die App des Wettanbieters prüfte, sah sie den Hammergewinn. Die beiden waren ausser sich vor Freude: «Ich stellte mir bereits das Traumhaus und Auto vor. Ich liess mich wohl schon etwas hinreissen.»

Während sich die beiden schon ausrechneten, was sie mit den Riesengewinn anstellen sollten, rief Rachel sicherheitshalber telefonisch beim Wettanbieter an, um sicherzugehen. Was dann kam, traf die junge Engländerin wie ein Schlag. Ihr wurde mitgeteilt, dass nicht genügend Geld auf das hinterlegte Konto geladen worden war und das Lottoticket somit nicht rechtmässig erworben worden war. Der Gewinn von 182 Mio. Pfund war somit futsch.

«Unsere Herzen sind gebrochen» erklärte die Wirtschaftsstudentin gegenüber der britischen «The Sun» . Trotzdem möchten die beiden weiter bei Euromillions mitspielen. Dieses Mal aber mit anderen Zahlen. Freund Liam hatte seine Enttäuschung auf Twitter geteilt: