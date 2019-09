Wandertipps für die ganze Familie

Murmeltiere und Mythen

Von Graubünden über das Tessin und Wallis, von der Ost- bis in die Zentralschweiz – in der ganzen

Schweiz findet man eine Vielzahl an Wander-Optionen, die auch für ganz junge Bergsteiger geeignet sind –

zum Beispiel eine Tour zur Mettmenalp am Stausee Garichti. Mit dem ÖV geht’s via Schwanden nach Kies

im Niederental, von wo aus man mit der Luftseilbahn schnell an Höhe gewinnen kann und das Herzstück

des Freiberg Kärpf erreicht: die Mettmenalp. Sie ist der Ausgangspunkt vieler Rundwege, auf denen man die

unverwechselbare Natur des Gebiets entdecken kann. Und noch mehr: auf der Mettmenalp ist das älteste

Wildtierschutzgebiet Europas. Von der Bergstation lassen sich zwei Wildbeobachtungsposten innerhalb von

40 Minuten zu Fuss erreichen. Und mit etwas Glück kann man Steinböcke, Gemsen, Murmeltiere und Adler

in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Gleichzeitig sorgt die Waldperlen App für ein interaktives

Lernerlebnis. Sie informiert über das Waldreservat Garichti und bietet Kindern Spiel und Spass.

Ähnlich abenteuerlich ist der Lötschentaler Höhenweg. Ihn erreicht man mit der Gondel von Wiler im Wallis.

Oben angekommen, wandert man zwischen 1800 und 2200 Metern über dem Meer, mit Blick auf das

Bietschhorn und das UNESCO-Weltnaturerbe der Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch, der imposanten

Bergkulisse zwischen den Walliser und den Berner Alpen. Dank der angenehmen Steigungen unterwegs

lässt sich die Strecke gut bewältigen. Hier ist man fernab der grossen Tourismuszentren, kann die Ruhe

geniessen und sich auf die Spuren alter Mythen begeben. Auf dem Höhenweg werden an zehn Stationen

spannende Sagen über das Lötschental erzählt. Die Hütten entlang der Route sind gleichzeitig ideale

Raststationen.

Vom Gipfel in die Schlucht

Wer die Unabhängigkeit sucht, also ohne die Hilfestellung einer Seilbahn unterwegs sein möchte, der kann

auch im Tal bleiben. Genauer: in der Rheinschlucht. Hier fehlt zwar das alpine Erlebnis, stattdessen findet

man aber eine abwechslungsreiche Landschaft, die viele Überraschungen bereithält – den teilweise

reissenden Rhein, steile weisse Felswände oder weite Wälder. Die Rheinschlucht bietet vielfältige und wilde

Natur-Romantik. Natürlich lässt sich die Strecke nicht nur bewandern, sondern auch befahren, etwa mit dem

Kanu oder dem Rafting-Schlauchboot und dürfte damit nicht nur für Kinder zum Ausflugs-Highlight werden.

Spannende Wanderungen kann man also auf dem Berg und im Tal erleben. Umso schwieriger ist die Wahl,

für was man sich entscheidet. Aber nur auf den ersten Blick. Es lässt sich nämlich auch beides kombinieren.

Etwa am Dreibündenstein. Hier hat man die Möglichkeit, mit der Brambrüeschbahn direkt aus der Alpenstadt

Chur zu wunderschönen Bergsommerwiesen aufzusteigen, das Hochplateau zu erkunden und im Anschluss

mit der Rodelbahn ins Tal zurückzukehren. Ein Wechselspiel aus Rundum-Panorama auf dem Berg und

Stadt-Idylle in Chur. Ganz gleich wo man als Familie den Wanderausflug oder Kurzurlaub verbringt, ob auf

dem Berg oder im Tal: die Rückkehr in den Alltag dürfte schwerfallen.

Tourentipps kompakt:

Welches ist Ihre persönliche Lieblingswanderung mit Kindern? Welches sind Ihre Tourentipps für

Familienwanderungen? Diskutieren Sie mit.

Der Beitrag Wandern mit Aufstiegshilfe erschien zuerst auf Outdoor.