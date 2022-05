Sweet Home: Homestory – Out of Africa Luftig, sonnig und voller Dinge, die Geschichten erzählen: Wir besuchten die Designerin Kathrin Eckhardt und ihren Mann Sanmi Awi in ihrem Zürcher Zuhause. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos von Rita Palanikumar für Sweet Home

Als Kathrin Eckhardt vor über sechs Jahren aus Abenteuerlust nach Ghana reiste, wusste sie nicht, dass sie damit wichtige Grundsteine für ihr Leben legte. Sie verliebte sich in das Land, lernte seine Kultur und die Menschen kennen und baute zusammen mit lokalen Handwerkerinnen und Produzenten ihr Label Kathrin Eckhardt Studio auf. Sie verliebte sich auch in Sanmi Awi und die beiden heirateten vor zwei Jahren. Wir besuchten das Paar in seiner Zürcher Dreizimmerwohnung, die voller Sonne, Blumen, Früchte, Souvenirs und Liebe ist.