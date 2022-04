Bier für Liestal – Ottos prickelnde Bieridee Ein Mann mit klingendem Namen macht sich für Bierkultur stark: Biersommelier Otto van Gogh öffnet heute Freitag seine Tür für Jünger des Hopfens und des Malzes. Daniel Aenishänslin

Verschiedenste Biersorten bringt Otto van Gogh ab heute Freitag an die Bierliebhaber der Region. Foto: Matthias Spicher

Heute Freitag ist ein guter Tag für die Freundinnen und Freunde des gepflegten Bierkonsums. In der Kanonengasse eröffnet Otto van Gogh seinen Bierladen namens Biertipp. «Es wird eine Plattform werden für regionale Biere sowie für Spezialitäten aus nationalen und internationalen Kleinbrauereien», skizziert Van Gogh die Philosophie hinter seiner Bieridee.

Letztlich werde die Nachfrage der Kundschaft darüber entscheiden, welche Sorten er im Sortiment behalte und welche nicht. Otto van Gogh sagt deshalb auch klar: «Es geht nicht darum, meinen persönlichen Geschmack zu verkaufen.»

«Ich habe die Kurse besucht, weil ich Bier sehr gern mag, aber auch, weil ich merkte, dass der Sommelier besser zu mir passt als der herkömmliche Wirt mit Wirtepatent.» Otto van Gogh , Biersommelier

Vor fünf Jahren hat sich Van Gogh zum Biersommelier ausbilden lassen. Er hat unter anderem auch gelernt, die unterschiedlichen Biere zu unterschiedlichen Gerichten zu empfehlen. «Ich habe die Kurse besucht, weil ich Bier sehr gern mag, aber auch, weil ich merkte, dass der Sommelier viel besser zu mir passt als der herkömmliche Wirt mit Wirtepatent», erklärt der Berufsmusiker.

Otto van Gogh wird sich nun ein Jahr lang ausschliesslich auf seinen Biertipp konzentrieren. «Bis jetzt ist die Resonanz darauf extrem gut», sagt er. Allerdings würde es ihn auch nicht erstaunen, wenn sich mit dem Laden nicht der ganze Lebensunterhalt bestreiten liesse. Dann könne er sich vorstellen, einen oder zwei Tage in der Woche wieder als Musiklehrer tätig zu werden.

Otto van Gogh eröffnet seinen Laden in jener Lokalität, die früher der Wohntipp nutzte. Vom Namen dieses Möbelgeschäfts hat er auch den Namen Biertipp für seinen Laden abgeleitet.

Zum Start lanciert Van Gogh am Samstag ein Bierfestival in der Liestaler Kanonengasse. Zwölf Brauereien werden an ihren Ständen Bier ausschenken. Zwei Food-Trucks sorgen für die feste Nahrung. Gleichzeitig läuft in der nahen Rathausstrasse der Liestaler Genussmarkt.

