Prominente Roche-Gebäude im Ausland – Otto Rudolf Salvisberg baute in aller Welt Otto Rudolf Salvisberg baute im Werk Basel einen neuen Hauptsitz und entwarf auch einen Masterplan für die künftige bauliche Entwicklung. Die Grundlagen seiner Architektur flossen über Jahrzehnte in den gesamten visuellen Auftritt des Konzerns ein. Lutz Windhöfel

Treppenauge: Salvisberg-Architektur mit südlichem Touch in Mailand (Piazza Durante), eröffnet 1939. Archivfoto: Hoffmann-La Roche

Als Emil Christian Barrell 1934 seine neue Villa an der Kreuzung von Renn- und Hirzbodenweg in Basel beziehen konnte, begann eine wegweisende Zusammenarbeit. Denn der Generaldirektor der F. Hoffmann-La Roche AG und der Architekt seines Privathauses, Otto Rudolf Salvisberg, entwickelten in den Folgejahren eine Corporate Identity für die Architektur der Firma, deren Grundlagen (kubische Form, Linearität von Erschliessung und Organisation, Materialschönheit, helle und freundliche Arbeitsräume) über die kommenden Jahrzehnte in den gesamten visuellen Auftritt des Konzerns (Verwaltung, Forschung, Produkte) einflossen.