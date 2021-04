Frühlingsgefühle am Rheinbord zwischen Mittlerer Brücke und Johanniterbrücke. Foto: Nicole Pont

Die Reportage im «Magazin» vom letzten Wochenende schreckte auf. In Manaus, im Norden Brasiliens, mitten im Amazonasbecken, grassiert schon wieder eine neue Corona-Variante. Man bezeichnet sie mit P1. Sie soll ansteckender, gefährlicher, tödlicher sein und vor allem auch Junge dahinraffen.

Das macht Angst.

Obwohl bei uns die Fallzahlen steigen, bleibt die Zahl der Toten – Gott sei Dank – in den letzten Wochen sehr tief, erfreulich tief. In Basel-Stadt waren im letzten Monat vier Todesfälle zu verzeichnen. Offensichtlich war es richtig, mit dem zur Verfügung stehenden Impfstoff zuallererst die Alten und die besonders Gefährdeten vor Corona zu schützen. Weshalb also können nicht endlich weitere Lockerungsschritte erfolgen?