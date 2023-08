Ortsdurchfahrt Birsfelden – «Schlechter als jetzt kann es nicht werden» Am Mittwoch informierten Kanton und Gemeinde die Birsfelder Bevölkerung über die anstehenden Veränderungen im Zentrum. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Lea Buser

«Es gibt viele Ansprüche, die in diesem Projekt unter einen Hut gebracht werden müssen», sagt Regierungsrat Isaac Reber am Infoanlass zur neuen Ortsdurchfahrt Birsfelden. Am Mittwochabend informieren Kanton und Gemeinde die Bevölkerung über das Projekt, mit dem die Ortsmitte Birsfeldens attraktiver gestaltet werden soll.

Es ist nicht ganz einfach: Die Hauptstrasse und die Rheinfelderstrasse gehören dem Kanton, sind aber auch als eidgenössische Durchgangsstrassen definiert. Zugleich hat ihre Gestaltung Auswirkungen auf die Gemeinde, wobei die Interessen des Gemeinderats nicht zwingend denen aller Birsfelderinnen und Birsfelder entsprechen.

Und auch die Basler Verkehrs-Betriebe sind mit der Situation nicht ganz zufrieden, wie Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) sagt. In einem Punkt ist man sich grösstenteils einig: «Schlechter als jetzt kann es nicht werden», formuliert es ein Einwohner und löst damit zustimmendes Nicken aus.

Autos müssen hinter dem Tram herfahren

Auslöser für das Projekt sind nötige Sanierungen: So müssen die Tramgleise erneuert, die Tramhaltestellen behindertengerecht gebaut und die Defizite der Verkehrsinfrastruktur behoben werden. Letztere führen zu einer Häufung von Unfällen, wie eine Statistik der Baselbieter Polizei zeigt.

Für den Gemeinderat habe vor allem die Priorisierung des Fuss- und Veloverkehrs Bedeutung, sagt Hiltmann. Weiterhin soll aber auch das Zentrum attraktiver und die Sicherheit erhöht werden. Das will der Kanton umsetzen, indem die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden mehr Raum erhalten.

So sollen die Trottoirs breiter werden und durchgängige Velostreifen entstehen. Durch den Mischverkehr – das Tram als Pulkführer würde den weiteren Verkehr hinter sich herziehen – sowie zwei Kreisel würden die Unfallschwerpunkte eliminiert. Lärmmindernder Asphalt und Begrünung auf beiden Strassenseiten sollen für mehr Attraktivität sorgen.

Auch wenn sich die Zufriedenheit des Gemeinderats grösstenteils im mittleren Bereich bewegt, sagt Christof Hiltmann: «Gegenüber dem Status quo handelt es sich um massive Verbesserungen.»

Die Interessengemeinschaft Ortsdurchfahrt sieht das anders. So sagt Mitglied Christoph Rudin am Mittwochabend: «Unsere Arbeit hat Verbesserungen gebracht, etwa wenn sich nun auch der Gemeinderat für Tempo 30 einsetzt.» Beim Bauprojekt selbst sei das Tiefbauamt den Forderungen der IG aber kaum nachgekommen.

Beispielsweise ist die IG mit ihren rund 500 Mitgliedern gegen eine Spreizung der Tramhaltestelle Schulstrasse. «Wir fordern mehr städtebauliche Qualität und weniger Verkehr», sagt Rudin. Der Kanton beharre darauf, die Ortsdurchfahrt als kantonale Verkehrsader zu nutzen, und setze dem Druck des Bundes nichts entgegen, Birsfelden als Autobahnüberlauf zur Verfügung zu stellen.

«Der Gemeinderat hat sich nicht für Verbesserungen eingesetzt.» Roland Schacher, IG Ortsdurchfahrt

Auch von der Birsfelder Exekutive sei man enttäuscht, sagt Roland Schacher, ebenfalls Mitglied der IG Ortsdurchfahrt. «Der Gemeinderat hat sich nicht für Verbesserungen eingesetzt. Wir hatten eher das Gefühl, dass er den Kanton in die andere Richtung getrieben hat», sagt Schacher.

Denn ursprünglich sei der Kanton relativ offen für eine Lösung beim Theater Roxy – die IG will keine Steilrampen-Kreuzung – gewesen. «Ich denke, dass das vom Kanton ausgearbeitete Projekt für die Einwohnerinnen und Einwohner Birsfeldens nur Verschlechterungen bringt», hält Schacher fest.

Knapp dreieinhalb Jahre dauere die gesamte Umsetzung, heisst es seitens Tiefbauamt. Die meiste Zeit benötige die Erneuerung der Werkleitungen. Ende September soll der Plan für sechs Wochen öffentlich aufgelegt werden. Wahrscheinlich sei, dass die Bauarbeiten im 2025 begännen.

