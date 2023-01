Winterwetter – Orkanböen fegen mit über 120 km/h durch die Berge In der Nacht auf Sonntag stürmte es in der Schweiz heftig. Der Südwestwind sorgte für milde Temperaturen.

Die Schweiz hat eine stürmische Nacht hinter sich. Laut Wetterdiensten kam es in den Bergen in der Nacht zum Sonntag zu Orkanböe von über 120 km/h.

So wurden auf dem Chasseral BE 123 km/h gemessen, wie SRF Meteo am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twittert mitteilte. Auf dem Säntis waren es demnach 118 km/h.

Auch im Flachland kam es laut Meteonews Schweiz teils zu Sturmböen. Südwestwind sorgte zudem für eine Nacht mit milden Temperaturen.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.