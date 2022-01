Schlussrede des höchsten Baslers – Originell, witzig und – typisch David Jenny – trocken vorgetragen Der Basler FDP-Politiker gibt das Amt des Grossratspräsidenten ab. Im vergangenen Jahr hat er Reden im Umfang von 14'906 Wörtern gehalten.

David Jenny hält seine Schlussrede als Grossratspräsident von Basel-Stadt. Video: zvg / Grosser Rat BS

Für den Basler FDP-Politiker David Jenny geht eine grosse Zeit zu Ende: Im Februar nimmt seine bisherige Statthalterin Jo Vergeat auf dem Präsidiumssitz Platz, und Jenny wird wieder gewöhnlicher Grossrat sein.

Zum Abschied hält Jenny nach seiner letzten Parlamentssitzung als Präsident am 19. Januar im Congress Center Basel eine Schlussrede. In seiner Amtszeit habe er Reden im Umfang von insgesamt 14'906 Wörtern gehalten, rechnet er vor: «Ich bin wie Sie darauf gespannt, ob sich diese Kennzahl in den nächsten Jahren durchsetzen wird.»

Weiter nach der Werbung

Wenn er nicht geredet hat, hatte Jenny Zeit, um über Begriffe und Formulierungen zu sinnieren, die im Grossen Rat oft benutzt werden. Seine Gedanken zu «diesem hohen Hause», dem «Bock» und dem «Paradigmenwechsel» verarbeitet er in seiner Schlussrede. Diese ist originell, witzig und – typisch Jenny – trocken vorgetragen. Aber schauen Sie selber oben im Video!

jam

Fehler gefunden?Jetzt melden.