Regierungsrat Lukas Engelberger geht mit seinem Unispital in die Offensive. Foto: Dominik Plüss

Was tun Magistraten und Verwaltungsräte, wenn sie den Kopf verlieren? Sie regieren nach dem Prinzip Hoffnung. Gleich zwei Regierungsräte, die Unidirektorin und die Chefs des Basler Unispitals präsentierten mit grossspurigen Worthülsen die Neubaupläne für das Klinikum zwei und das Klinikum drei. Sie schwärmten am Montag an der Video-Pressekonferenz vom neuen Unispital «mit nationaler und internationaler Ausstrahlung». Das klingt nicht nur nach Migros-Werbespruch, sondern ist ein veritabler Marketing-Horrorstreifen mit dem Titel: «Das Generationenprojekt Campus Gesundheit wird konkret.»