Nichts als heisse Luft: Aktion von Unterstützerinnen und Unterstützern des Klimaschutzgesetzes am Fusse des Morteratschgletschers (20. Mai 2023). Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Selten hat das Parlament ein so unseriöses und weltfremdes Gesetz beschlossen wie das Klimaschutzgesetz, über das wir in zwei Wochen abstimmen. Unseriös, weil nur über Ziele gesprochen wird, die wir in 27 Jahren erreichen sollen – ohne über die nötigen Massnahmen und Kosten nachzudenken, geschweige denn sie festzulegen. Weltfremd, weil die kleine Schweiz, ein reiches, fähiges Land, nun auch wieder nicht so reich und so wichtig ist, wie sich das die Linke neuerdings vorstellt, dass die ganze Welt sich nach uns richtete. Wenn es darum geht, unseren Planeten vor dem Klimawandel zu schützen (wofür manches spricht), könnten wir jetzt in der Schweiz die Steinzeit mit ihrem geringen Energiebedarf wieder einführen – und das Klima würde das in keiner Weise kümmern.