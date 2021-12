Krebspatienten in vollen Spitälern – Operieren geht nicht – also nochmals Chemotherapie Zehntausende erkranken in der Schweiz jedes Jahr an Krebs. Welche Folgen hat es für sie, wenn die Intensivstationen wegen Corona am Limit sind? Ein Chefarzt erzählt. Luca De Carli

Hier musste die Onkologieabteilung Betten für die Betreuung von Corona-Patienten abgeben: Ein Spitalangestellter richtet während der zweiten Welle im November 2020 in der Moncucco-Klinik in Lugano eine zusätzliche Intensivstation ein. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Die Lage ist angespannt im Kantonsspital Graubünden in Chur – wie schon seit Wochen. 9 von 10 Intensivbetten sind am Mittwoch belegt, 5 durch Corona-Patienten. Es kommt vor, dass Operationen verschoben werden müssen. Auch die Onkologieabteilung von Chefarzt Roger von Moos ist davon betroffen. Gerade habe eine Tumoroperation nicht durchgeführt werden können, sagt er am Telefon. Zum ersten Mal in der fünften Welle.

Mehr kann er wegen des Datenschutzes zu diesem Fall nicht sagen. Doch die Nachfrage bei der Krebsliga zeigt, dass Ähnliches derzeit in vielen Schweizer Spitälern vorkommt. Auch andere Ärzte berichteten von dringlichen Operationen von Krebspatienten, die verschoben werden müssen, sagt Sprecherin Stefanie de Borba. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Schweizer Intensivstationen hat die kritische Marke von 300 inzwischen überschritten. Ab dieser Schwelle müssten alle Spitäler Eingriffe verschieben, schreibt die wissenschaftliche Taskforce des Bundes in ihrer jüngsten Lagebeurteilung. Auch zur Triage könne es in manchen Spitälern kommen.

In Chur ist Letzteres nicht der Fall. Im Kanton Graubünden ist die Zahl der gemeldeten Infektionen zuletzt gesunken, was mittelfristig auf etwas Entspannung im Spital hoffen lässt. Trotzdem wird die Intensivstation vorsorglich um 2 Betten aufgestockt – auf Kosten der Intermediate Care Unit, der Zwischenstation zwischen Betten- und Intensivstation. Dorthin werden zum Teil auch Krebspatienten nach einer Operation verlegt. Ab nächster Woche stehen hier nur noch 6 statt 8 Betten bereit. Operationen müssen allein deswegen nicht reduziert werden, aber es braucht mehr Personal für den Betrieb der neu 12 Intensivbetten.

Andere Spitäler mussten inzwischen zu drastischeren Massnahmen greifen. So wies etwa das Kantonsspital St. Gallen am Montag alle Kliniken an, die Zahl der geplanten stationären, elektiven Eintritte für die nächsten zwei Wochen um ein Viertel zu reduzieren, wie Sprecher Philipp Lutz sagt. Und schweizweit haben sich Bund, Kantone und Spitäler am Dienstag auf neue Regeln geeinigt, ab wann auch in Regionen, die weniger stark von Corona betroffen sind, Eingriffe verschoben werden müssen, um Platz für Patienten von ausserhalb zu schaffen.

Verschobene Operationen können für Krebspatientinnen und -patienten gefährlich sein. Die Krebsliga verweist auf eine Studie aus Grossbritannien aus der ersten Corona-Welle. Demnach steigt bei einer Verschiebung einer Krebsoperation um vier Wochen das Sterberisiko um 6 bis 8 Prozent. Der Churer Chefarzt von Moos hält diese Werte für plausibel: «Das ist ein hoher Wert und vergleichbar mit einer zusätzlichen Chemotherapie nach einer Operation, die die Überlebenschance um 6 bis 8 Prozent erhöht.»

Eine Verschiebung könne für die Patienten aber auch andere Folgen haben, sagt von Moos. Etwa, dass eine Chemotherapie vor dem Eingriff durchgeführt wird, die ansonsten nach der Operation stattgefunden hätte. Damit der Tumor nicht grösser werde, behandle man ihn, bis die Operation nachgeholt werden könne. So werde aber nur vorgegangen, wenn die Aussichten für die Patienten mindestens so gut sind wie bei der umgekehrten Reihenfolge.

Bis zu 50'000 Personen erkranken in der Schweiz pro Jahr an Krebs. Die meisten von ihnen würden nie auf eine Intensivstation kommen, sagt von Moos. Viele Therapien würden ambulant durchgeführt. Trotzdem habe es Auswirkungen, wenn Intensivstationen voll oder fast voll sind. Mit jedem einzelnen Patienten müssten die Risiken einer Therapie noch stärker also sonst abgewogen werden. Auch weil das Fangnetz Intensivstation möglicherweise nicht bereit sei, wenn es während einer Therapie doch benötigt werde. «Man kommt deshalb vielleicht nicht zum gleichen Schluss wie in normalen Zeiten und passt die Therapie an», sagt von Moos. Daten dazu, wie sich diese Situation auf die Heilungschancen der Patientinnen und Patienten auswirke, gebe es noch keine.

Roger von Moos Infos einblenden Foto: Kantonsspital Graubünden Roger von Moos ist Chefarzt der Onkologie und Hämatologie am Kantonsspital Graubünden – dem grössten Spital in der Südostschweiz. Von Moos ist zudem Präsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung.

Eine andere Folge der Pandemie zeigt sich aber jetzt schon. Sie hätten es öfter mit weiter fortgeschrittenen Krankheiten zu tun, sagt Roger von Moos. Der Grund: In der Pandemie zögern viele, für eine Abklärung ins Spital zu gehen. Am stärksten war dies in der ersten Welle der Fall, für die inzwischen Zahlen vorliegen. Krebstherapien wurden in der Schweiz während der gesamten Pandemiezeit immer durchgeführt. Trotzdem ging laut dem Bundesamt für Statistik im Frühjahr 2020 die Zahl der Hospitalisierungen wegen Krebs um 16 Prozent zurück. Bis Ende 2020 lag dieser Wert immer noch um 4 Prozent tiefer als in den Vorjahren.

Fast zeitgleich mit dem Überschreiten der Marke von 300 Covid-Fällen auf den Schweizer Intensivstationen scheint der landesweite Höhepunkt bei den Ansteckungen der fünften Welle erreicht. Ob die Spitäler dadurch noch rechtzeitig entlastet werden, wird sich zeigen. Berechnungen der Taskforce legen nahe, dass dazu die Fallzahlen sehr rasch gesenkt werden müssen. Sollte das nicht gelingen, erwartet die Taskforce noch in diesem Jahr grossräumig Triagen.

Sind Krebspatienten bei einer Triage benachteiligt?

Umstritten ist, ob in solch einer Situation Krebspatienten gegenüber ungeimpften Corona-Patienten benachteiligt wären. Die grosse Mehrheit der Covid-Patienten auf Intensivstationen ist ungeimpft. Oncosuisse, die Dachgesellschaft mehrerer Schweizer Krebsorganisationen, hat deshalb letzte Woche in einem offenen Brief an die Schweizerische Akademie der Wissenschaften eine Überprüfung der Triage-Richtlinien gefordert. Aktuell sei die kurzfristige Überlebensprognose das erste und wichtigste Entscheidungskriterium für die Aufnahme auf eine überlastete Intensivstation – das könne für Krebspatienten zum Nachteil werden.

Wer erhält den Platz auf der Intensivpflegestation (IPS)? Karikatur: Felix Schaad

Die Akademie reagierte indes umgehend, ebenfalls mit einem offenen Brief. Den Impfstatus als Triage-Kriterium schliesst sie darin weiterhin aus. Indirekt spiele er aber doch eine Rolle: Wer nicht geimpft sei, habe das höhere Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs, das würde bei einem Triage-Entscheid berücksichtigt. «Ungeimpfte Covid-Kranke mit schwersten Verläufen haben unter diesem Aspekt schlechte Chancen auf eine intensivmedizinische Behandlung», heisst es dazu im Brief.

Von Moos sitzt im Vorstand von Oncosuisse. Er sagt, es sei wichtig, dass diese Diskussion jetzt geführt werde – vor dem Ernstfall. Trete dieser ein, werde dann aber ohnehin in jedem Fall in jedem betroffenen Spital neu abgewogen werden müssen, wer auf die Intensivstation kommt und wer dortbleiben darf. Genauso wie bei einer vollen Intensivstation ausserhalb einer Pandemie.

