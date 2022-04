Scharfe Kritik an Politorganisation – Operation Libero steht plötzlich im Gegenwind Linke Gruppierungen greifen Operation Libero wegen der Frontex-Abstimmung frontal an. Für die Bewegung um Präsidentin Sanija Ameti ist das eine ungewohnte Erfahrung. Rico Bandle

«Stachel im Fleisch der Parteien»: Sanija Ameti, Co-Präsidentin von Operation Libero, vor dem umstrittenen Frontex-Plakat mit den umschlungenen Händen. Foto: Keystone

Die selbstbewussten jungen Aktivisten von Operation Libero geben sich plötzlich kleinlaut. «Zu keiner Zeit haben wir beabsichtigt, jemanden zu verletzen. Wir bitten alle, welche durch das Plakat vor den Kopf gestossen oder verletzt wurden, aufrichtig um Entschuldigung», schreiben die Co-Präsidenten von Operation Libero, Sanija Ameti und Stefan Manser-Egli, in einem Brief an ihre Kritiker.