Ein Gesangsstar in Basel – «Oper bleibt nur am Leben, wenn sie offener wird» Am Freitag feiert die Basler Kulturorganisation Divertimento ihr 15-Jahr-Jubiläum. Mit dabei: der weltweit gefeierte Starsopranist Samuel Mariño. Lukas Nussbaumer

In Venezuela geboren, aber seit Jahren in Europa heimisch: Samuel Mariño.

Vor 15 Jahren gründete Peter Potoczky Divertimento – eine Kulturorganisation, die regelmässig sorgfältig kuratierte Reisen in die grossen Musik- und Kunststädte dieser Welt anbietet. Zum Jubiläum ladet Potoczky diesen Freitag jene Leute, die ihn während der 15 Jahre auf seiner persönlichen Reise begleitet haben, zu einem geschlossenen Anlass ins Stadtcasino Basel ein. Der Abend ist gleichzeitig eine Benefizveranstaltung: Die Gäste werden dazu ermutigt, Spenden in den Solidaritätsfond der Musik-Akademie Basel zu tätigen. Damit sollen Studierende unterstützt werden, welche durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind.