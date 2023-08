Open-Air-Event – «Liestal tanzt» durch die «Lichternacht» Während der Lichtkünstlerin Brigitte Roux das Törli als Leinwand für ihre Inszenierung dienen wird, können Besucherinnen und Besucher das Stedtli als Tanzfläche nutzen. Lea Buser

Die Lichtkünstlerin Brigitte Roux steckt hinter der Inszenierung am Törli. Foto: PD

Wenn das Törli am 31. August im Lichtspektakel erstrahlt, liegt das nicht daran, dass der Chienbäse zu früh stattfindet – sondern an der Lichternacht, die bis zum zweiten September in Liestal durchgeführt wird.

Die renommierte Lichtkünstlerin Brigitte Roux, bekannt für die Lichtshow «Rendez-vous Bundesplatz», ist die kreative Kraft hinter der Lichtinszenierung am Törli, wie das OK «Lichternacht» in einer Medienmitteilung schreibt. Roux schaffe eine Atmosphäre, die Jung und Alt in ihren Bann ziehe.

Nachdem über 3500 Interessierte 2021 die erste Lichternacht besucht haben, findet sie nun zum zweiten Mal statt. Kombiniert wird der Event mit der alljährlich stattfindenden Open-Air-Disco «Liestal tanzt», welche zum Abschluss der Lichternacht am Samstagabend alle Altersgruppen auf die Tanzfläche locken soll.

1 / 3 Ein bisschen Chienbäse im Spätsommer: Das gab es im Rahmen der «Lichternacht» 2021 per Lichtshow zu sehen. Foto: PD

«Die Mischung aus Lichtshow und Disco unter freiem Himmel bietet ein einzigartiges Erlebnis, das seinesgleichen sucht», schreibt das Organisationskomitee in seiner Mitteilung. Sollte sich das Wetter so gut präsentieren wie vor zwei Jahren, rechnet das OK mit einem ähnlich hohen Aufkommen an Besuchenden, sagt Präsident Silvan Schweizer.

Lichtshow und Open-Air-Disco wurden erstmals im Rahmen des Stadtfestprogrammes vom Stadtfest «Liestal findet Stadt» im Jahr 2019 durchgeführt. «Beide Programmpunkte haben am Stadtfest super funktioniert. Daher hat sich unser OK gedacht, diese beiden Elemente aus dem Stadtfest zu vereinen und weiterleben zu lassen», erklärt Schweizer. Nach der erfolgreichen Suche von Sponsoren sei daraus die «Lichternacht» entstanden. Die beiden Events sind kostenlos zugänglich.

