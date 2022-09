Webshop zeigt Post bei Weko an – Onlinehändler fühlt sich von Post hintergangen Der Staatsbetrieb soll vertrauliche Daten seines Kunden Swissmade Direct genutzt haben, um ein eigenes Konkurrenzangebot zu lancieren. Jorgos Brouzos

Streit um Portokosten: Ein Mitarbeiter der Post im regionalen Paketzentrum Buchs AG. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Kambly-Guetsli und Migros-Branchli per Mausklick – Kundinnen und Kunden aus dem Ausland sollten über den Swiss Authentic Shop einfach Schweizer Produkte bestellen können. Doch den Shop einer Post-Tochter gab es nur kurz, vor einem Jahr wurde er nach wenigen Monaten eingestellt. Wer die Seite aufruft, landet stattdessen auf einer Website der Post. Dort werden die verschiedenen Dienstleistungen des Konzerns aufgelistet – vom Swiss Authentic Shop ist dort nichts zu sehen.

Ganz von der Bildfläche verschwunden ist der Onlineauftritt aber nicht. Er steht im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Staatsbetrieb und dem Innerschweizer Unternehmer Yves Beljean. Er hat die Post wegen des Onlineshops vor wenigen Tagen bei der Wettbewerbskommission angezeigt. Das Dokument liegt dieser Zeitung vor.

«Wenn die Post in einen Markt einsteigt, dann bleibt für die kleineren Betriebe nichts mehr übrig.» Yves Beljean, Inhaber des Onlineshops Swissmade Direct

Beljean betreibt das Onlineportal Swissmade Direct. Darüber können Kundinnen und Kunden im Ausland Schweizer Produkte kaufen – genauso wie beim Swiss Authentic Shop der Post. Nur gibt es Beljeans Portal seit 2004, also schon Jahre vor demjenigen der Post. Beljean wirft der Post vor, ihre Marktmacht ausgenutzt zu haben, um seinem Betrieb zu schaden. Denn die Post habe die Daten seines Onlineshops verwendet, um damit die Konkurrenz Swiss Authentic Shop aufzubauen.

Im letzten Jahr schon hat er eine Beschwerde bei der unabhängigen Schlichtungsstelle der Aufsichtsbehörde Postcom eingereicht, nun zeigt er den Staatsbetrieb bei der Weko an. «Die Post erdrückt mit ihrer Monopolstellung und Privilegien uns kleine KMU, die mit ihren eigenen Kräften etwas aufbauen», sagt Beljean. Die Schweiz sei eigentlich ein KMU-Land. Doch: «Wenn die Post in einen Markt einsteigt, dann bleibt für die kleineren Betriebe nichts mehr übrig», so Beljean. Die Stellung der Kleinfirmen will Beljean schützen: «Auch für die Post gibt es Regeln», sagt er.

Die Post kennt die Anzeige noch nicht im Detail. «Wir haben aktuell keinerlei Informationen zu einer Anzeige bei der Weko zu diesem Thema und kennen folglich deren genauen Inhalt nicht», so eine Sprecherin. Sollte die Weko die Post kontaktieren, würde das Unternehmen selbstverständlich kooperieren.

Für die Post war es ein Test

Die Weko kommentiert eine Anfrage zur Anzeige nicht. Anzeigerinnen würden meist eine vertrauliche Handhabung wünschen, so ein Sprecher. Dies, da sonst Geschäftsgeheimnisse verletzt werden könnten.

Ein Blick ins Internetarchiv Wayback Machine zeigt, dass im Frühling 2021 ein Internetauftritt bestand, der durchaus an den Shop von Swissmade Direct erinnert. Damals wurden Schweizer Schokolade und Käse angeboten. Die Produkte seien alle Swissmade. In einem Wort geschrieben, so wie bei der Innerschweizer Konkurrenz.

Fondue im Swiss Authentic Shop der Post. Foto: Screenshot

Laut der Post handelte es sich dabei um einen Markttest. So liessen sich gemäss der Post Fehlinvestitionen vermeiden und die Akzeptanz am Markt bei den Kunden erfahren. «Die Post hat den Test eingehend ausgewertet und entschieden, den Swiss Authentic Shop per Ende September 2021 definitiv zu schliessen», so eine Sprecherin. Und weiter: Dies, weil die Post den Shop kurzfristig nicht rentabel betreiben oder skalieren konnte.

Beljean hat mit der Post zusammengearbeitet

Die Ähnlichkeiten gingen aber über das Angebot hinaus. Der Grund dafür sei die Zusammenarbeit von Beljean mit der Post, glaubt der Unternehmer. Das sei so abgelaufen: Beljean hat in einem gemeinsamen Projekt Daten seiner Firma mit der IT-Abteilung der Post geteilt. Die vertraulichen Angaben seien später beim Post-eigenen Swiss Authentic Shop gelandet.

In der Weko-Anzeige schreiben Beljeans Anwälte, die konzerninterne Weitergabe von Monopoldaten an die im Wettbewerbsbereich tätige Tochter sei von der Post anlässlich der mündlichen Sühneverhandlungen eingeräumt worden. Zudem sei der Anstoss zur Gründung des Swiss Authentic Shop von der IT-Abteilung der Post gekommen. Dies obschon die Konzernabteilung gut mit Beljeans Firma zusammengearbeitet habe.

«Wir sind bestimmt kein Einzelfall. Deshalb sollte jeder, der solche Missstände feststellt, aktiv werden.» Yves Beljean, Inhaber des Onlineshops Swissmade Direct

Es gehe ihm mit seiner Anzeige nicht nur ums Geld, sondern um grundsätzliche Fragen zur Diskriminierung und zum Datenmissbrauch, so Beljean. Das sei auch der Grund, weshalb er an der Anzeige festhalte, nachdem die Post ihren Webshop vor einem Jahr eingestellt hat. «Wir sind bestimmt kein Einzelfall. Deshalb sollte jeder, der solche Missstände feststellt, aktiv werden», sagt Beljean.

Klar wurmt ihn auch der finanzielle Verlust. Denn der Shop sei bis anhin gut gelaufen, doch hätte er sich vielleicht ohne den Konkurrenten besser entwickelt. Ihm sei wohl ein sechsstelliger Schaden entstanden, schätzt der Unternehmer. Dies auch, da die Post den eigenen Kundinnen und Kunden einen tieferen Lieferpreis verrechnet, als sie seiner Plattform Swissmade Direct anbietet.

Besonders bitter ist für Beljean, dass es für ihn nicht möglich sei, auf die Dienstleistungen der Post zu verzichten. «Wir müssen weiter mit der Post zusammenarbeiten, denn die ausländischen Kunden wollen das. Auch wenn das Bundesunternehmen für uns und unsere Kunden viel zu teuer ist», so der Unternehmer.

