Tschans Panoptikum – Online mit Gott «Bible Energy» buhlt um Gläubige und bietet einen heissen Draht zum Schöpfer. Patrick Tschan

Detail aus «Die Erschaffung Adams» von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle.

Die «Viertelstunde für den Glauben» war eine Beilage der «SonntagsZeitung» am Ostersonntag. Herausgeberin der 24-seitigen Zeitung ist die «Schweizerische Evangelische Allianz», die sich so beschreibt: «eine Bewegung von Christinnen und Christen aus evangelischen Kirchen. Sie entstand 1846 in England als erste interkirchliche Organisation von evangelischen Christen. Man besann sich auf das Wesentliche des christlichen Glaubens und pflegte das Miteinander.»