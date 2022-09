Rotblau weltweit – Omlin sieht Rot, Embolo und Okafor treffen Jonas Omlin verpasst wegen seiner Sperre das Duell gegen Ex-Mitspieler Edon Zhegrova. Derweil schiesst Noah Okafor ein Tor, das gar nicht hätte zählen dürfen. Simon Tribelhorn

Für Jonas Omlin war es eine Woche zum Vergessen. Foto: Keystone

Frankreich

Im Duell zwischen Montpellier und Lille wären mit Jonas Omlin und Edon Zhegrova zwei Ex-Basler aufeinandergetroffen. Wären, denn Omlin musste eine Rotsperre absitzen, die er sich am vergangenen Donnerstag gegen Ajaccio geholt hatte. Der 28-Jährige eilte aus dem Strafraum, um einen langen Ball des Gegners wegzuköpfeln, rannte aber stattdessen in seinen Gegenspieler und flog zu Recht vom Platz. Dabei verletzte er sich selbst am Kopf und verliess das Feld mit einem Turban. So musste Omlin am Sonntag von der Tribüne aus zusehen, wie seine Teamkollegen gegen Lille mit 1:3 verloren und wie Zhegrova bereits nach 35 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Breel Embolo scheint sich derweil langsam in der französischen Ligue 1 einzufinden: Beim 1:0-Sieg im «Derby de la Côte d’Azur» gegen Nizza erzielte der 25-Jährige den entscheidenden Treffer in der 69. Spielminute und avancierte damit zum Matchwinner. Trotz des Sieges kommt seine Mannschaft erst auf eine Ausbeute von 8 Punkten aus 6 Spielen und Tabellenplatz 10, was weit unterhalb der Ambitionen der Monegassen liegt.

Italien

Für Rotblau schoss Arthur Cabral stets Tore am Laufmeter, der Brasilianer besass in der Schweiz die Fähigkeit eines wahrhaftigen Goalgetters. Beim AC Florenz kommt Cabral aber bisher noch nicht auf Touren, seine Bilanz seit dem Wechsel im Januar ist mager: Drei Tore in 21 Pflichtspielen hat der 24-Jährige bisher vorzuweisen. Auch dass man mit Luca Jović in diesem Sommer einen weiteren Stürmer holte, zeigt, dass man mit seinen Leistungen bisher noch nicht zufrieden ist. Stand Cabral in der letzten Saison meist noch in der Startelf, so kommt er in der neuen Spielzeit meist nur noch zu Teileinsätzen, wie am Samstag beim 1:1 gegen Juventus Turin.

Österreich

Ganz anders geht es Noah Okafor: Der 22-Jährige traf beim 2:0-Sieg von RB Salzburg über WSG Tirol im dritten Spiel in Folge und stellte damit seine hervorragende Form unter Beweis. Jedoch hätte sein Treffer gar nicht zählen dürfen: Beim Abspiel von Mitspieler Fernando stand Okafor eine Fusslänge im Abseits, der VAR griff jedoch nicht ein, und so zählte sein Tor. «Es kam in dieser Situation leider zu einer falschen Einschätzung. Nach Analyse der Bilder befand sich der Torschütze von RB Salzburg knapp, aber doch im Abseits», bestätigte der Österreichische Fussball-Bund den Fehlentscheid nach dem Spiel.

Saudiarabien

Nach fünf Jahren in Italien und Stationen bei Lazio Rom, Genua und Inter Mailand zieht es Felipe Caicedo nun nach Saudiarabien zum Abha Club. Für den Ecuadorianer, der am Montag seinen 34. Geburtstag feierte, ist die Arabische Halbinsel kein Neuland: 2014 spielte der Stürmer für ein halbes Jahr bei Al-Jazira in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bekannt wurde Caicedo in Italien vor allem dafür, dass er zwar nicht oft traf, jedoch in der «Zona Cesarini» (ital. Begriff für die Schlussminuten des Spiels), aussergewöhnlich viele Tore erzielte und damit Spiele entscheiden konnte.

Spanien

Nach langem Hin und Her und vielen Transfergerüchten zog es Omar Alderete nicht wie erwartet zurück nach Valencia, wohin er in der vergangenen Saison von Hertha Berlin ausgeliehen wurde, sondern zum Ligakonkurrenten Getafe. Aufgrund mangelnder Spielpraxis kam der paraguayische Innenverteidiger allerdings bisher noch nicht zum Einsatz, auch nicht am Sonntag, als Getafe ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Valencia und Eray Cömert mit 5:1 unterging und nun mit nur einem Punkt aus vier Spielen den zweitletzten Tabellenplatz der Primera División belegt.

Dieselbe Bilanz weist auch der FC Sevilla mit Ivan Rakitic auf. Zwar ist man dank des besseren Torverhältnisses drei Ränge weiter vorne auf dem 16. Rang, die 0:3-Niederlage gegen Barcelona am Samstag, bei der Rakitic zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, bestätigte allerdings die miserable Form der Andalusier. Zuvor verlor Sevilla bereits gegen Osasuna und holte aus den beiden Duellen gegen die Aufsteiger Valladolid und Almería nur einen Punkt.

