Rasanter Corona-Anstieg – Omikron wütet – und die Dänen reiben sich die Augen Sie waren Spitze im Impfen, der Optimismus war gross. Im September hatte Kopenhagen alle Corona-Beschränkungen abgeschafft. Jetzt droht die Lage ausser Kontrolle zu geraten. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Wette verloren: In Dänemark wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt. Auch Nachtclubs sind seit dem Wochenende wieder geschlossen. Foto: Francis Joseph Dean (Imago Images)

Es war immer eine Wette. Am 10. September dachte ein Dänemark in Jubelstimmung, es könne die Corona-Pandemie samt allen Beschränkungen bei sich abschaffen. Covid-19 galt von dem Tag an nicht mehr als «für die Gesellschaft kritische Krankheit», die grosse Zeitung «Politiken» nannte den Schritt «epochal». Die Dänen waren in Europa Klassenbeste im Impfen, der Optimismus war gross.

Zwar hatte die Regierung damals schon im Kleingedruckten eine Notbremse eingebaut, sollte in den Wintermonaten doch noch etwas schiefgehen. Aber insgeheim hatten viele gehofft: Das wars.