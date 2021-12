Lage angespannt – Omikron sorgt auch an Schulen für ungewissen Start ins neue Jahr Pünktlich zum Schulstart 2022 erreicht die Pandemie einen neuen Höhepunkt. Die beiden Basel setzen auf unterschiedliche Massnahmen. Dorothea Gängel

Schulkinder mit Maskenpflicht beim Lernen und beim Sport. Foto: Marco Zangger (20 Minuten)

Am 3. Januar beginnt in beiden Basel die Schule wieder. Die rasant steigenden Corona-Fallzahlen verunmöglichen aber den normalen Schulbetrieb. Baselland und Basel-Stadt haben deshalb Massnahmen ergriffen – die beiden Kantone setzen aber andere Prioritäten.

Während die Primar- und die Sekundarschulen in Baselland zunächst im Fernunterricht beginnen, findet in Basel-Stadt der Unterricht vor Ort in allen Stufen in den Schulen statt – allerdings mit ausgeweiteter Maskentragpflicht und obligatorischen repetitiven Tests. Das bedeutet, dass eine generelle Verweigerung der Teilnahme an den Tests zu einer Bestrafung mit Busse führen kann. Diese Regelung gilt zunächst bis 31. Januar 2022.