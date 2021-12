Basler Contact-Tracing am Anschlag – Omikron-Nachweis: Meldung kommt zwei Wochen später Mittlerweile gibt es sieben bestätigte Omikron-Fälle in Basel-Stadt und Schulklassen müssen in Quarantäne. Bis zur Information, dass man eine mögliche Kontaktperson sein könnte, geht viel Zeit verloren. Die Behörden erklären, warum. Mischa Hauswirth Mirjam Kohler

Das Contact-Tracing ist in Basel bereits wieder am Anschlag. Es werden dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Foto: Adrian Moser

Neue Omikron-Meldungen erreichen die Region: In Muttenz wurde für mehrere Schulklassen Quarantäne verordnet, weil der Verdacht besteht, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler mit der Omikron-Variante angesteckt haben. Und das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) hat mitgeteilt, mittels Sequenzierung seien in einer Abwasserprobe vom 24. November 2021 neben der dominierenden Delta-Variante geringe Anteile der Omikron-Variante nachgewiesen worden. Das bedeutet: Omikron war schon vor dem Bekanntwerden des ersten Basler Falls im Kirschgarten-Schulhaus am Rheinknie. Gemäss «20 Minuten» kam es ebenfalls im November im Basler Club Nordstern zu einer Ansteckung mit der Omikron-Variante.