Peking 2022 – Olympia wird nicht verschoben Die Olympischen Winterspiele im Februar in China finden statt. Somit können die Schweizer Athletinnen und Athleten nun besser planen.

Chinas Flagge mit den Olympiaringen. Foto: Roman Pilipey (Keystone)

Klarheit für alle Olympia-Teilnehmer: Die Winterspiele in Peking finden statt und werden nicht verschoben. Dies hat das Internationale Olympische Komitee IOK am Mittwoch gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees in einer Videokonferenz bekräftigt.

Swiss Olympic begrüsst den Entscheid: «Die Frage nach einer Verschiebung ist somit vom Tisch. Wir können uns in den vier Wochen bis zur Eröffnungsfeier darauf konzentrieren, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Schweizer Delegation zu schaffen», sagt Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic.

Weiter nach der Werbung

Einreisefrist für Genesene wird wohl gekürzt

Die Situation bleibt jedoch für alle Teilnehmenden wegen der stark steigenden Corona-Fallzahlen eine grosse Herausforderung. Dies betrifft etwa die Frist, welche die Teilnehmenden nach der Genesung von einer Coronaerkrankung einhalten müssen, bevor ihnen die Einreise nach China erlaubt wird. Aktuell liegt diese Frist bei bis zu zwölf Tagen.

China kommt den Teilnehmern in diesem Punkt nun entgegen. Eine internationale Expertengruppe wird die einzelnen Fälle spezifisch beurteilen, was Stöckli freut. «Das ist ein positives Zeichen. Ansonsten hätten wir bei den hohen Ansteckungszahlen davon ausgehen müssen, dass zahlreiche Athletinnen und Athleten, von denen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht, um ihren Traum einer Olympiateilnahme gebracht werden.»

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.

heg

Fehler gefunden?Jetzt melden.