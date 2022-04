Interview mit Russland-Kennerin – «Oligarchen sind für Putin wandelnde Geldtresore»

In ihren Büchern zeigt Elisabeth Schimpfössl auf, wie reiche Russen denken. Die Soziologin weiss, wie sehr die Sanktionen die Oligarchen schmerzen – und was in die Enge getriebene Milliardäre für Putin bedeuten.