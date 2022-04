«Apropos» – der tägliche Podcast – Olaf Scholz und seine zerstrittene Regierung Soll Deutschland Waffen an die Ukraine liefern oder nicht? Darüber streitet sich gerade die Deutsche Regierung. «Apropos» gibt einen Überblick. Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Dominique Eigenmann als Gast

Olaf Scholz steuert Deutschland seit knapp einem halben Jahr durch turbulente Zeiten. Er und seine Regierung versprachen Hoffnung für Deutschland, doch jetzt herrscht Chaos in der Regierung. Grund für den aktuellen Streit im Kabinett: Soll Deutschland schweren Waffen an die Ukraine liefern oder nicht? Nun ist klar: Es sollen tatsächlich Panzer geliefert werden.

Die Grünen, die ihren Ursprung in der pazifistischen Bewegung haben, sprechen sich schon lange für Waffenlieferungen aus, die SPD tut sich in dieser Frage schwer. Dominique Eigenmann gibt in einer neuen Folge von «Apropos» einen Überblick über die Probleme, die Olaf Scholz gerade zu lösen hat. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

