100 Minuten Selbstlob: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei der traditionellen Sommer-Medienkonferenz. Foto: Tobias Schwarz (AFP)

Als Olaf Scholz am Tag vor Beginn der Sommerferien lautlos in den Saal der Bundespressekonferenz glitt, hatte er für die Fotografen sein schlumpfigstes Lächeln mitgebracht. Der 65-Jährige war gut gelaunt. 100 Minuten lang erklärte er danach den Medien, was er gut und was er sehr gut gemacht hatte, und belegte damit, wie zufrieden er im Allgemeinen mit sich selbst ist.