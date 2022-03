Eklat an Oscars – Ohrfeigen-Gate: Die Hintergründe Will Smith attackiert Moderator Chris Rock: Alles, was man zum grössten Skandal der Oscargeschichte wissen muss. Michèle Binswanger Philippe Zweifel

Was ist genau passiert?

So etwas hat man in den 94 Jahren, in denen Oscars vergeben werden, noch nicht gesehen. Moderator und Komiker Chris Rock war gerade dabei, den Oscar für den besten Dokumentarfilm anzukündigen, als er einen Witz auf Kosten von Jada Pinkett Smith machte. Die Schauspielerin hat mit Haarausfall zu kämpfen und sass deshalb mit rasiertem Kopf im Publikum. Rock sagte: «Jada, G.I. Jane 2, ich kanns kaum erwarten.» Im Film «G.I. Jane» rasiert sich Schauspielerin Demi Moore den Kopf. Will Smith reagierte im ersten Moment lächelnd, während seine Frau die Augen verdrehte. Minuten später erklomm Will Smith die Bühne, ging auf Rock zu und ohrfeigte ihn vor laufender Kamera. Rock meinte dazu: «Wow, will Smith hat mich gerade geohrfeigt.» Smith kehrte derweil an seinen Platz zurück und rief Rock zu: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.» Auf der offiziellen Tonspur der Übertragung wurde Smiths Tirade gelöscht. Im Netz kursiert die Szene: