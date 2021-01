FCB-Sieg gegen Sion – Ohne Zittern geht es nicht Mit einem 3:2 beim FC Sion zeigen die Basler eine Reaktion auf die Niederlage im Klassiker. Trotzdem ist der Sieg im Wallis für den FCB nur ein kleiner Schritt. Willimann Dominic

Die Spieler des FC Basel bejubeln den Treffer von Stürmer Ricky van Wolfswinkel beim 3:2 gegen den FC Sion. Foto: Keystone

Sieben Minuten plus Nachspielzeit hat der FC Sion zur Verfügung, um das Unmögliche doch noch irgendwie möglich zu machen. 3:2 führt der FC Basel in dieser Endphase im Tourbillon, doch der sicher geglaubte Sieg ist in Gefahr sein. Nicht auszudenken, was in den Reihen von Rotblau los wäre, würden die Gastgeber noch ein drittes Tor erzielen.

Der FCB zittert zwar, doch er hält bis zum Schluss dagegen. Angeführt von Innenverteidiger Timm Klose, der im Wallis spielerisch sowie im Umgang mit den Mitspielern die Rolle des Leaders einnimmt, kämpft sich das Team von Ciriaco Sforza zum zweiten Saisonsieg über Sion.