Corona-Pressekonferenz in Bern – «Am Schluss wird der Bundesrat entscheiden, ob auf der Skipiste ein Zertifikat zum Einsatz kommt»

Zertifikatspflicht in den Skigebieten

Wie heute bekannt wurde, gibt es in der Schweiz in diesem Winter keine Zertifikatspflicht in den Skigebieten. Ein Journalist möchte wissen, was er dazu sagt. «Stand jetzt kann ich ihnen noch nicht sagen, ob es der richtige Weg ist», sagt Hauri. «Das wird sich erst noch zeigen, ich denke es ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen in diesem Fall.»

Man müsse die Situation beobachten und werde zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anschauen, ob das ohne Zertifikatspflicht in den Skigebieten so bleiben werde.

Mathys sagt dazu: «Es ist ein wenig vermessen, jetzt schon zu sagen, dass es einen Winter ohne Zertifikatspflicht in den Skigebieten gibt.» Schlussendlich werde der Bundesrat entscheiden und nicht die Bergbahnen.