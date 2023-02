Seltenes Bild in Basel – Politikerinnen von SP bis SVP werben für 88-Millionen-Steuerpaket Die Unterstützung für den Basler Steuerkompromiss reicht von links bis rechts im Parteienspektrum. Man will ein klares Zeichen setzen. Jan Amsler

Päckli geschnürt: Niggi Rechsteiner, Lorenz Amiet, Andrea Knellwolf, Pascal Pfister, Annina von Falkenstein und Luca Urgese (von links) werben für ein Ja am 12. März. Foto: Jan Amsler

Dieser Anblick hat Seltenheitswert: Politikerinnen und Politiker von SP bis SVP posieren zusammen für ein Bild und kämpfen für die gleiche Sache. So geschehen am Donnerstag. Ein überparteiliches Komitee hat den Abstimmungskampf für ein Ja zum Basler Steuerpaket lanciert. Am 12. März wird abgestimmt.

Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage – ein Bündnis von Grünen, Basta, Juso, Jungem Grünem Bündnis und Gewerkschaften – haben bereits vor zehn Tagen ihre Argumente für ein Nein dargelegt. Sie stören sich vor allem daran, dass auch «Topverdienende und Vermögende» von den geplanten Steuerentlastungen profitieren und die Vermögensverteilung nicht weiter ausgeglichen wird. Das Steuerpaket solle deshalb zurückgewiesen und von 88 auf 45 Millionen Franken ungefähr halbiert werden.

Progression weitgehend gleich

Die gemässigtere Linke jedoch sieht in der Vorlage einen Kompromiss, den sie gut mittragen könne. Auch angesichts der Inflation «kommt das Paket zum richtigen Zeitpunkt», sagt SP-Grossrat Pascal Pfister. Er kann eine Senkung der Vermögenssteuer vor dem Hintergrund akzeptieren, dass als Gegenmassnahme auch der Sozialabzug erhöht wird und damit der untere Mittelstand eine stärkere Entlastung erfährt. Ja, die SP habe die Topverdienersteuer auch unterstützt. Aber entscheidend sei, dass die Progression, das Verhältnis der Belastung hoher und tiefer Einkommen, weitgehend beibehalten werde.

Eine Steuersenkung sei für Basel-Stadt «ohne weiteres verkraftbar», sagt FDP-Grossrat Luca Urgese. In den vergangenen zehn Jahren habe der Kanton Überschüsse von durchschnittlich 314 Millionen Franken pro Jahr verzeichnet. Andrea Knellwolf, Präsidentin der Wirtschafts- und Abgabekommission im Grossen Rat (Mitte) sagt, die Möglichkeiten seien mit dem Paket nicht ausgereizt. Für GLP-Grossrat Niggi Rechsteiner stehen immer noch genug Mittel für Investitionen, etwa für den Klimaschutz, zur Verfügung.

Basel soll attraktiver werden

Bürgerliche wie LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein oder Lorenz Amiet (SVP) sehen im Paket auch eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Standortattraktivität des Kantons zu fördern. Sie verweisen auf Statistiken: Die Steuerbelastung in Basel-Stadt sei im nationalen Vergleich für bestimmte Einkommen und Vermögen hoch.

Das Steuerpaket hat beste Voraussetzungen, am 12. März ein deutliches Ja einzufahren. Das hat neben dem breiten politischen Rückhalt auch damit zu tun, dass alle, die Steuern bezahlen, davon profitieren. Die Befürworter wollen aber ein klares Zeichen setzen, wie am Donnerstag zum Ausdruck kam.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

Fehler gefunden?Jetzt melden.