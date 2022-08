Hilfe für ukrainische Flüchtlinge – Ohne Sprachkenntnisse kein Job Die 38-jährige Ukrainerin Julia Peters bietet mit ihrem Verein Jobbörsen für ukrainische Flüchtlinge an. Für viele von ihnen hat die Stellensuche oberste Priorität. Seraina Graf

Julia Peters organisiert mit ihrem Verein Jobbörsen für ukrainische Flüchtlinge – die Zuhörerplätze sind stets überfüllt. Foto: Kostas Maros

Sie ist pausenlos auf Trab und hat ein klares Ziel vor Augen: helfen. Die 38-jährige Ukrainerin Julia Peters lebt seit drei Jahren in der Schweiz und hat im April den Verein Good Friends for Ukraine gegründet, um ukrainischen Flüchtlingen nach ihrer Ankunft in der Schweiz die bestmögliche Unterstützung zu bieten. In den knapp fünf Monaten hat der Verein einen Senkrechtstart an den Tag gelegt.

Seit der Vereinsgründung ist Peters damit beschäftigt, Events auf die Beine zu stellen, um Flüchtlingen aus der Ukraine aufzuzeigen, welche Hilfsangebote ihnen zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch proaktives Netzwerken, um mit anderen Vereinen und Organisationen zusammenspannen zu können. «Wenn du eine Situation im Grossen nicht ändern kannst, bleibt nur noch, zu versuchen, sie im Kleinen zu ändern», fasst Peters ihren Arbeitsansatz zusammen.

Bevor sie in die Schweiz kam, lebte Peters zehn Jahre in Tirol und spricht deshalb fliessend Deutsch. In Österreich arbeitete sie in der Tourismusbranche, seit drei Jahren bietet sie in der Schweiz Aktivitäten für einsame Expats an und ist mit über 53’000 Followern auf Instagram eine aktive Influencerin.

Jobbörse in Basel

Seit dem Kriegsausbruch liegen diese Tätigkeiten auf Eis. Nun ist sie vollzeitbeschäftigte Flüchtlingshelferin. Im Verein mit Sitz in Zürich engagieren sich auch mehrere ihrer Freundinnen sowie ihre Mutter, Schanna Petrowa. Sie ist Anfang März aus Odessa in die Schweiz geflüchtet.

Gemeinsam mit den anderen Freiwilligen hat Peters mehrere Jobbörsen in Zürich organisiert. An den Anlässen zeigte sich: Der Bedarf an Unterstützungsangeboten ist gross. Über hundert Ukrainer kamen jeweils zusammen. Obschon eine Stelle zu finden laut Peters zu den obersten Prioritäten vieler Ukrainerinnen gehört, bedarf es auch in anderen Bereichen der Unterstützung – wie beispielsweise in der Rechtsberatung oder bei der Aufklärung über sexuelle Ausbeutung.

Julia Peters (links) und ihre Mutter Schanna Petrowa (rechts) empfangen die ukrainischen Flüchtlinge am Event in Basel. Foto: Kostas Maros

Nach den gut besuchten Jobbörsen in Zürich haben Peters und ihre Mitarbeiterinnen kürzlich auch ein Event in Basel durchgeführt, an dem Personen aus der ganzen Schweiz teilnahmen. Im Ariv Coliving, dem ehemaligen Hotel Stücki, trafen erneut über hundert Ukrainer zusammen, um den Referentinnen unterschiedlicher Organisationen zuzuhören. Bei der Personalvermittlung Planova konnten sich Teilnehmende bei Bedarf gleich vor Ort persönlich beraten lassen.

Bei der Jobsuche sind Flüchtlinge unabhängig von ihrer Herkunft dem Risiko ausgesetzt, ausgebeutet zu werden. Irene Hirzel, Geschäftsführerin des Vereins Act 212, forderte die Ukrainerinnen und Ukrainer deshalb dazu auf, mit einer gewissen Vorsicht an Jobangebote heranzugehen. Act 212 setzt sich schweizweit gegen Menschenhandel und (sexuelle) Ausbeutung ein.

Opfer melden sich selten

Seit Februar haben sich laut Hirzel insgesamt 80 Flüchtlinge im Zusammenhang mit sexueller Ausbeutung und Arbeitsausbeutung bei ihrem Verein gemeldet, davon waren zwölf aus der Ukraine. Weil viele Opfer den Schritt zu ihnen aus Angst oder Scham nicht machen, liege die Dunkelziffer aber massiv höher. «Melden Sie sich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig», ermutigte Hirzel deshalb das Publikum.

Damit die Teilnehmenden etwas über kostenlose Rechtsberatung erfahren, war auch Natalia Lechbinskaya anwesend. Sie war früher Rechtsanwältin in Moskau, musste Russland aber «aus politischen Gründen verlassen», wie es auf der Website des Online-Rechtsdiensts Seep heisst. Lechbinskaya arbeitet nun seit 15 Jahren als Anwältin in der Schweiz und ist Vizepräsidentin des Vereins Seep.

Die Sprache als grösstes Hindernis

Die vielen Besucher hörten den Referentinnen gebannt zu, einige filmten sogar mit ihren Smartphones. Im persönlichen Gespräch mit mehreren Besucherinnen zeigte sich, dass sie vor allem so schnell wie möglich einen Job finden wollen. Wie die 39-jährige Elena Siwachenko berichtet, wäre sie bereit, jede Arbeit zu machen – Hauptsache, sie könne Geld verdienen und ein Vorbild für ihre Söhne sein. Sie ist Anfang März aus der Region Odessa in die Schweiz geflüchtet und lebt nun in Genf. Die drei Söhne befinden sich momentan mit ihrem Vater in Armenien.

Die 39-jährige Ukrainerin Elena Siwachenko lebt nun in Genf und reiste für die Jobbörse nach Basel. Foto: Seraina Graf

Der älteste Sohn ist mit seinen 19 Jahren bereits wehrpflichtig und kann deshalb nicht in die Schweiz nachreisen. Siwachenko möchte aber die jüngeren Söhne – sie sind neun und zehn Jahre alt – möglichst bald zu sich in die Schweiz holen. Weil sie kaum Englisch oder Deutsch spricht, erzählt sie von ihrer Situation auf Ukrainisch, und Peters übersetzt. Die Sprachbarriere ist laut Peters bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern das grösste Hindernis, um einen Job zu finden. Siwachenko ist deshalb fleissig daran, Französisch zu lernen, um so schnell wie möglich an ihrem neuen Wohnort in Genf eine Arbeit zu finden.

