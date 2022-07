Afghanischer Forscher im Interview – «Ohne Reformen bleiben die Taliban nicht lange an der Macht» Seit ihrer Machtübernahme haben die Taliban die Frauenrechte stark beschnitten. Wie gross die Fortschritte zuvor waren, weiss Parwiz Mosamim von der Universität Lugano. Alexandra Aregger

Eine Frau auf einem Markt in Kabul verdeckt ihr Gesicht mit einer Schaila. Foto: Daniel Leal (AFP)

Parwiz Mosamim verliess Afghanistan 2018, um im Ausland zu studieren. Er erforscht, wie Frauen in seinem Heimatland in öffentlichen Ämtern und Entscheidungspositionen repräsentiert sind. Der 28-Jährige ist Assistenzdoktorand am Institut für Kommunikation und öffentliche Politik an der Università della Svizzera italiana im Tessin.