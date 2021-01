Wann waren Sie zum letzten Mal auf dem Rhein?

An einem schönen Herbsttag zusammen mit meiner Familie. In Konstanz an der Brücke beginnt Rhein-Kilometer null. Wir fuhren mit dem Schiff nach Stein am Rhein zu Kilometer 50. Nicht nur die Kinder, sondern auch für mich als technikbegeisterten Vater war es ein besonders schönes Erlebnis.