Folgen der Trinkwasserinitiative – Ohne Importe legen seine Hühner weniger Eier Bauer Christoph Herren ist angewiesen auf Futter aus dem Ausland. Die Trinkwasserinitiative will diese Importe verbieten und die Zahl der Nutztiere senken. Christian Zürcher

Christoph Herren hat bei sich im Stall 12’000 Hühner und verkauft Freilandeier. Foto: Adrian Moser

Eine Legehenne von Bauer Christoph Herren frisst 118 Gramm Futter pro Tag und trinkt 2,2 Deziliter Wasser. Die 118 Gramm sind fein säuberlich auf den Magen und die Legeleistung des Huhns abgestimmt. 95 Prozent beträgt sie, praktisch jeden Tag legt die Henne ein Ei, Klasse Freilandei, 25 Rappen das Stück, wenn er es der Migros verkauft. In Herrens Stall in Wileroltigen BE leben 12’000 Legehennen und sechs Güggel (für die Rangordnung). 420 Tonnen Futter braucht er für seine Tiere pro Jahr.

Das Futter ist ein wichtiger Aspekt der Trinkwasserinitiative. Deren Befürworter wollen, dass nur noch Direktzahlungen erhält, wer keine Tiernahrung aus dem Ausland importiert. Im Initiativtext steht sogar, dass der Bauer das Futter auf dem eigenen Hof anbauen müsse. Hier zeigen sich die Initianten bereits kulant: Man könne über diesen Passus reden und die Ware auch von anderen Schweizer Bauern beziehen. Die Krux sind daher die Importe. Geht es ohne sie? (Hier eine Publikation des Bauernverbands zum Thema Futtermittel und Importe )